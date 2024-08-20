新华社北京8月20日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的武装组织19日发布联合声明，“认领”18日深夜在以色列特拉维夫发生的一起爆炸袭击。

按照以色列警方先前说法，18日深夜，在特拉维夫一座犹太教堂附近发生爆炸袭击，炸弹似乎比预定时间提前爆炸，那名携带炸弹的男子被炸死，一名路人受轻伤。以媒体援引警方说法称，爆炸的原定袭击目标可能是那座犹太教堂。以色列国家安全总局（辛贝特）把此事定性为“恐怖袭击”。事发后，以当局在特拉维夫及周边地区加强警戒。

爆炸发生约一小时前，美国国务卿安东尼·布林肯抵达特拉维夫，开始本轮巴以冲突爆发以来其第九次中东之行，以期促成以色列与哈马斯达成加沙地带停火协议。

哈马斯与杰哈德的武装组织在声明中警告，只要以色列“继续屠杀、迫使平民流离失所以及执行暗杀政策”，将在以色列境内发动更多类似袭击。

据加沙地带卫生部门19日早些时候发布的新数据，自本轮巴以冲突去年10月爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成至少40139名巴勒斯坦人死亡、92743人受伤。

7月底，黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔、哈马斯时任领导人伊斯梅尔·哈尼亚相继遭暗杀身亡，伊朗、黎巴嫩、哈马斯都指认以色列是“幕后黑手”，并誓言联合中东地区盟友报复以色列。以色列“认领”暗杀舒库尔，既没有承认、也没有否认暗杀哈尼亚，并一直坚称要清除哈马斯。国际社会担心暗杀事件及其引发的报复行动进一步加剧中东紧张局势，使巴以冲突升级为更大范围战争。（沈敏）

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