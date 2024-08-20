新华社日内瓦8月20日电 中国裁军大使沈健19日在率团出席《武器贸易条约》第十届缔约国大会时表示，中国始终是《武器贸易条约》的坚定支持者、忠实践行者，全球武器贸易治理的积极贡献者。

沈健在一般性辩论发言中指出，作为联合国框架下唯一规范全球常规武器贸易的法律文书，《武器贸易条约》对维护世界和平与稳定、促进全球安全治理具有特殊作用。中国于2020年正式入约，充分展现了中方捍卫全球治理体系、支持多边主义、推动构建人类命运共同体的诚意和决心。

沈健强调，在武器贸易问题上，中方一贯采取慎重、负责态度，建立了完善的军品出口政策法规体系，严格遵循军品出口三项原则。中国反对向冲突地区“火上浇油”，反对将武器贸易问题或条约本身政治化、工具化。

沈健表示，当前，世界仍不太平，全球武器贸易规模不断扩大，增加了相关外溢风险，亟需国际社会携手推进治理。展望《武器贸易条约》下一个十年发展，中方倡议：一是坚持多边主义，推进共同安全；二是践行条约宗旨，履行国家责任；三是密切交流合作，完善全球治理。中方愿同国际社会携手共进，不断增强条约的权威性和生命力，为实现世界共同安全、持久和平作出新的贡献。

《武器贸易条约》于2014年12月生效，截至目前，条约共有115个缔约国、27个签约国。

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