人民网约翰内斯堡8月20日电 （记者邹松）8月19日，莫桑比克总统菲利佩·雅辛托·纽西出席公司承建的彭巴配水中心和管网项目启用仪式，并亲自按下水泵启动按钮。公共工程部部长卡洛斯·梅斯基塔、德尔加杜角省省长瓦吉利·阿博等参加，莫桑比克国家电视台、《莫桑比克时报》《莫桑比克消息报》等多家主流媒体关注报道。

莫桑比克总统（右一）在活动仪式上。中国电建供图

仪式当天，菲利佩·雅辛托·纽西在业主及项目人员陪同下先后参观了配水中心营业厅、实验室、泵房等区域，对项目工程概况进行详细询问，和陪同人员亲切交谈，并对中国电建的高质量履约表示肯定，对项目建设人员的付出表示感谢。

莫桑比克总统按下启动按钮。中国电建供图

菲利佩·雅辛托·纽西指出，2015年，莫桑比克居民获得饮用水的比例仅为51%，供应了约1260万人，随着国家以生命之水为重点的多项计划的实施，饮用水覆盖率逐步提高到63.6%，截至2024年惠及人口约2000万，离实现100%全供应的目标又近了一步。

菲利佩·雅辛托·纽西表示，彭巴配水中心和管网项目的完工对北部走廊经济和社会的发展至关重要。近年来，莫桑比克人口数量持续增长，政府将继续致力于基础设施的建设，继续鼓励建设更多供水系统、水库、修复水坝，以解决莫桑比克人民用水难问题，满足城市发展日益增长的需求，进一步改善和提高彭巴市的生活质量。

彭巴配水中心现场。鲍文武摄

彭巴配水中心和管网项目位于德尔加杜角省彭巴市，主要施工内容包括164公里管网扩建施工、3个2000立方米的新建蓄水池、一个250立方米的高位水塔、一个新建泵站以及现有水塔、水池的修复等。该项目启用后，将大幅提高彭巴市区的供水效率，将供水能力由目前的10000立方/天增加到30000立方/天，供水时长由每天6小时增加到16小时，受益人数约25万余人，并为当地工业、旅游、商业等带来新的发展活力。

项目员工合影。张晓鑫摄

中国电建自进入莫桑比克市场以来，先后承建了克利马内配水中心、楠普拉配水中心、马普托供水管网、LM88公路、马普托66千伏线路等二十余个项目，涉及城市供水、道路、电力等多个工程领域，为助力莫桑比克社会、经济和环境的可持续发展贡献力量。

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