人民网巴西利亚8月17日电 （记者宋亦然、邵世均）当地时间8月17日晚，巴西利亚沙滩艺术节举办中国日专场活动，庆祝巴中建交50周年。中国驻巴西大使祝青桥出席活动并致辞，近万名巴西民众前往现场观看专场表演，共庆两国建交50周年。

中国驻巴西大使祝青桥发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

祝青桥在致辞中表示，中巴建交半个世纪以来，两国互信不断深化，合作成果丰硕，人文交流日益活跃，增进了双方人民福祉。社会相知、民心相通是中巴关系稳健发展的坚实基础；两国跨越山海的友好情谊是两国人民携手创造的宝贵财富。中巴关系的美好未来需要双方人民凝聚智慧、共同书写。中国驻巴西使馆将继续同巴西朋友们一道努力，让两国合作更密切、交往更活跃、情谊更深厚、未来更美好。

活动现场。人民网记者 宋亦然摄

中国专场表演期间，巴西乐队用当地流行曲风创意演绎多首中国经典歌曲，浙江婺剧艺术研究院带来了精彩呈现中国传统艺术表演，赢得了现场观众的不息掌声。整场演出亮点纷呈、高潮迭起。

当地民众观看无人机表演。人民网记者 宋亦然摄

在观众的欢呼声中，百架无人机在夜空中排列出中巴两国国旗、庆祝两国建交50周年标识、中葡双语“友谊”字样，以及熊猫、长城、蓝鹦鹉等象征两国文化的炫丽图案，生动传递中巴跨越山海的友好情谊。活动尾声，象征两国团结并进的烟花表演再次将现场氛围推向高潮。观众不时拍摄留念，赞叹活动精彩绝伦、令人震撼，祝福中巴友好地久天长。

巴西利亚沙滩艺术节是巴西最大的文化活动之一，本季艺术节于6月28日至9月22日向公众开放，预计将吸引30万人参加。本季艺术节特邀中国作为2024年主宾国，并打造了占地4.5万平方米的中国风园区。园区巧妙融合了中国传统文化元素与现代城市景观，并陈列“纽带：美丽中国、美丽巴西”图片展。

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