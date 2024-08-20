本报记者 邢 雪 周卓斌

在英国爱丁堡街头，路人跟随中国舞蹈演员跳起敦煌舞。

本报记者 邢 雪摄

一年一度的爱丁堡艺术节正在英国苏格兰首府爱丁堡市中心举行。来自几十个国家和地区的众多艺术团体带来了各具特色的表演。中国艺术院团呈现了多部精彩作品，北方昆曲剧《白蛇传》、传统木偶剧《千里走单骑》、双语中国传统文化音乐剧《李白》、改编自鲁迅同名短篇小说的话剧《铸剑》等节目突出传统文化，创新表现手法，获得广泛好评。

8月12日，北方昆曲剧院经典剧目《白蛇传》在艺术节上首次亮相，现场座无虚席。轻抚衣衫，迈步向前，演员身体轻轻起伏，无形的小船摇晃起来，舞台化为烟雨蒙蒙的水面，剧场观众仿佛来到西湖之畔。“独到的艺术形式生动展示了人性之美，太震撼了。”一名英国昆曲爱好者说。北方昆曲剧院院长杨凤一对记者说：“昆曲有600多年的历史。《白蛇传》通俗易懂，观众容易跟着演员一起进入剧情。希望演出能让外国友人更近距离了解中国传统艺术，爱上昆曲。”

昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。据爱丁堡艺术节主办方介绍，《白蛇传》是爱丁堡“重新发现昆曲国际艺术节”的开幕剧目，昆曲课堂、“昆曲与风笛”快闪活动、全球青年昆曲连线等活动也在艺术节期间纷纷展开。

在爱丁堡艺术节第四届中国文化嘉年华上，北京电视台五洲乐海少儿艺术团带来了国风音乐剧《诗国少年》。孩子们用一首首诗、一段段故事，演绎了流传千年的唐代文人风骨，博得现场观众阵阵掌声。观众比阿特丽斯说：“我十分热爱中国诗词，第一次欣赏到中国的孩子们演绎唐代诗人的故事，演出太精彩了。”《诗国少年》总导演伍洲彤对记者表示，希望通过参加爱丁堡艺术节，让更多海外观众了解中国璀璨的传统文化。

优美的舞姿，翩翩的衣袂，伴随东方特色的音乐，舞者宛如从壁画中走出……嘉年华上，中英两国演员还共同献上了一场敦煌舞《神秘和谐》。节目排练老师左晚婷告诉记者，这支舞蹈以敦煌壁画为原型，融合了中国传统长绸技法，能让更多观众领略敦煌艺术的独特魅力。

特地前来出席活动的爱丁堡市前市长唐纳德·威尔逊对记者表示：“中国艺术团体的演出，丰富了爱丁堡艺术节的文化多样性，充分展示中国传统文化和艺术魅力，促进文明交流互鉴。”

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