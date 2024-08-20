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中国首次以主宾国身份参加哥伦比亚莱瓦风筝节

2024年08月20日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社哥伦比亚莱瓦8月19日电（记者周盛平）第47届哥伦比亚莱瓦风与风筝节17日至19日在哥中部博亚卡省莱瓦市举行，中国首次以主宾国身份应邀参加。

　　莱瓦市中心古老的中心广场是风筝节活动的主要场所。在此举行的开幕仪式上，莱瓦市长甘博亚对新华社记者表示，集中展示中国风筝特别是放飞20多米长的“龙头蜈蚣”风筝，都是本届风筝节上的新鲜事物，中国的参与让传统的莱瓦风筝节特别有意义。甘博亚同时表示希望在天文、新能源、旅游等多方面加强与中方合作。

　　中国驻哥使馆临时代办张立平在致辞时介绍了中国的风筝文化。他说，中哥双方多次到对方国家参加风筝比赛，共同放飞象征和平、自由、繁荣的风筝。中方希望与哥伦比亚加强交流合作，开展互学互鉴，深化相互了解。

　　风筝节上，中国国家级非物质文化遗产项目潍坊风筝代表性传承人、国际风筝工艺大师杨红卫将长长的“龙头蜈蚣”风筝放飞到高空，引来全场热烈掌声和欢呼声。

　　始于1975年的莱瓦风与风筝节每年8月举行，是哥伦比亚历史最悠久、知名度最高的风筝节。举办方估计，本届风筝节将吸引约4万人参加。

(责编：崔译戈、张悦)

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