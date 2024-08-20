新华社联合国8月19日电（记者潘云召）8月19日是世界人道主义日。联合国秘书长古特雷斯当天发表视频致辞，向人道主义工作人员致敬，并呼吁停止对人道主义工作人员和所有平民的袭击。

古特雷斯说，去年，联合国协调的人道主义行动为1.4亿多人提供了拯救生命的援助。在资金严重短缺的情况下，人道主义工作人员努力克服困难，为有需要的人提供援助。

古特雷斯说，2023年是有记录以来人道主义工作人员死亡人数最多的一年。在加沙、苏丹和其他地方，人道主义工作人员和平民遭到袭击、杀害、伤害和绑架。他呼吁停止对人道主义工作人员和所有平民的袭击，并表示各国政府应向冲突各方施加压力以保护平民，停止向违反国际法的军队和团体转让武器，同时结束有罪不罚的现象，使肇事者受到法律的制裁。

据联合国人道主义事务协调厅发布的数据，2023年全球共有280名人道主义工作人员遇难，这一数字创下历史新高，另有78名人道主义工作人员被绑架，196人受伤。

2003年8月19日，联合国驻伊拉克巴格达办事处遭汽车炸弹袭击，造成包括联合国伊拉克问题特别代表德梅洛在内的20余人死亡、150多人受伤。为纪念在此次袭击事件中献身的工作人员，联合国大会2008年12月通过决议，决定将每年的8月19日定为世界人道主义日。

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