新华社巴库8月19日电（记者钟忠）正在阿塞拜疆首都巴库访问的俄罗斯总统普京19日表示，俄罗斯将继续以一切可能的方式推动阿塞拜疆与亚美尼亚关系正常化，并致力于在2020年和2022年三方声明基础上推动阿塞拜疆和亚美尼亚缔结和平条约。

普京当天在与阿塞拜疆总统阿利耶夫会谈后举行的联合新闻发布会上表示，俄罗斯愿协助阿亚两国划定边界，以及疏通跨境通道和建立人道主义联系。俄罗斯与南高加索局势的历史渊源决定了俄有必要参与该地区事件发展。

普京18日晚抵达巴库对阿塞拜疆进行为期两天的国事访问。这是普京自2018年9月以来首次对阿塞拜疆进行访问。两国元首发表了联合声明。双方还在食品安全、医疗保健、医学教育、科学、气候变化以及投资等领域签署6项政府间合作协议。

苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。虽然两国1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起全面停火，俄罗斯在纳卡地区部署维和人员。2022年10月31日，三国领导人在俄罗斯南部海滨城市索契就纳卡问题举行三方会谈并发表联合声明，重申严格遵守此前达成的相关共识，并一致同意不使用武力或以武力相威胁。

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