新华社莫斯科8月19日电（记者刘恺）俄罗斯外交部长拉夫罗夫19日表示，对“北溪”天然气管道的袭击显然得到了美国授意，肇事者不可能在没有美国帮助的情况下炸毁管道。

拉夫罗夫当天在接受俄罗斯《消息报》采访时说，即使如德国媒体提到的那样，一些乌克兰人以某种方式参与了此事，但他们“很明显”不可能独立完成。拉夫罗夫强调，德国必须回答有关“北溪”天然气管道爆炸事件的所有问题。俄罗斯将坚持进行透明的国际调查。

俄外交部官员奥列格·佳普金19日对媒体说，俄方已正式向德国提出对“北溪”天然气管道爆炸事件进行调查的要求。

德国媒体19日援引德国外交部发言人的消息报道，德国正在与俄方联系，因对爆炸事件的调查仍在进行中，暂时无法报告相关结果，但在不影响调查的情况下，德国可以与俄罗斯进行信息交换。

美国《华尔街日报》14日刊文说，由6名乌克兰现役军人和商人组成的团伙租用游艇和深潜设备等在2022年9月实施了对“北溪”天然气管道的破坏，以报复俄罗斯在当年2月对乌发动特别军事行动。对《华尔街日报》上述报道，俄方认为美国试图把“北溪”爆炸事件的全部责任转嫁给乌克兰。

2022年9月26日，连通俄罗斯和德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麦、瑞典附近海域发生剧烈水下爆炸，大量天然气泄漏。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，疑遭人为破坏。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。

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