人民网华沙8月19日电 （记者禹丽敏）8月19日，第二十届“肖邦和他的欧洲”音乐节开幕式新闻发布会在波兰华沙举行，参加往届音乐节的艺术家们以及首次表演的独奏家们和乐队将齐聚华沙，共有包括65位艺术家和600多名音乐家的作品在音乐节期间演出，活动从8月17日开始，将持续到9月8日。

第二十届“肖邦和他的欧洲”音乐节新闻发布会现场。人民网记者 禹丽敏摄

今年音乐节的主题是“肖邦和他的欧洲以及世界其他地方”，所演出的作品将以肖邦的音乐为基础，演绎从文艺复兴至今的各种音乐类型。

“它由弗里德里克·肖邦国家学院主办，已成为欧洲最重要的音乐活动之一。令人惊叹的独奏会、出色的室内乐、伟大的交响乐、清唱剧和歌剧让我们每年都能发现弗里德里克·肖邦和与他相关的艺术家的文化。”波兰国家文化和国家遗产部长汉娜·弗罗布卢斯卡在音乐节开幕新闻发布会上说道。

二十年来，“肖邦和他的欧洲”音乐节在华沙聚集了成千上万的观众，其中包括专程前来参加这一活动的国外音乐爱好者，也有中国音乐家以及华裔音乐家献上的精彩演出。

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