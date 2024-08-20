这张2022年4月7日拍摄的资料照片显示，美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔出席北约外长会。新华社记者郑焕松摄

新华社北京8月19日电 美国国务卿布林肯18日抵达以色列，未来几天会在中东开展密集外交斡旋，弥合巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列关于加沙停火的分歧，希望促成停火协议。

然而，以色列和哈马斯互指对方阻碍达成停火协议，美国总统拜登仍表示停火依然可能，希望能在本周达成协议。巧合的是，拜登所属民主党本周召开全国代表大会，提名总统候选人。反战示威已给大会蒙上阴影，分析人士说，拜登政府急需通过“调停”加沙战事，为民主党在选举中加分。

布林肯九访中东

这是布林肯去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来第九次赴中东斡旋。一名随行高级别官员说，布林肯在停火谈判的“关键时刻”抵达中东。

据《纽约时报》报道，当前中东局势紧张，地区冲突扩大的风险迫在眉睫。拜登说，他这次之所以派布林肯访问中东，一方面是要继续开展密集外交斡旋以促成停火协议，另一方面是要“强调全面停火和释放被扣押人员的协议达成在望，中东地区各方不得采取行动破坏这一进程”。

加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈重启，16日结束，与会者包括以色列、卡塔尔、美国和埃及官员，哈马斯缺席。随后，美国谈判代表向哈马斯和以色列提出新的停火计划，旨在弥合分歧。

白宫说，停火谈判高级别代表希望本周能在埃及首都开罗再次聚首，最终敲定协议。埃及消息人士告诉新华社记者，下一轮谈判时间暂定在本月21日。

布林肯定于19日同以色列总理内塔尼亚胡等以色列高层人物见面，20日前往埃及。

多名外交人员说，停火谈判主要卡在以色列坚持在加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”保持军事存在，同时要求设立检查站对寻求返回加沙北部的巴勒斯坦人实施检查。

本周能有突破？

布林肯抵达特拉维夫前不久，内塔尼亚胡在内阁会议上说，停火谈判“非常复杂”，“我们是在谈判，而不是在一再地让步”，以色列“在有些事情上可以有回旋余地，但对有些事情不能”，他会严守他认为对以色列安全至关重要的原则。

按照内塔尼亚胡的说法，哈马斯“依然顽固”，应当施压哈马斯，而非以色列政府。

哈马斯18日再次谴责内塔尼亚胡阻碍加沙停火协议达成。哈马斯说，美国新提出的停火计划是在“回应内塔尼亚胡提出的条件”，尤其是他拒绝永久停火并从加沙地带全面撤军。

哈马斯上周全程缺席在多哈重启的停火谈判，在谈判前呼吁各方致力于切实执行此前多轮谈判中已达成的协议，而不是一味举行更多谈判。哈马斯政治局成员萨米·阿布·祖赫里17日在一份声明中直言：“说我们接近达成协议是一种幻想。”

拜登18日说，加沙停火“依然可能”，美国“不会放弃”。

美国的政治算计

《纽约时报》评价，在多哈重启的加沙停火谈判没有取得任何重大突破。

以色列特拉维夫大学中东问题专家埃亚勒·齐塞尔对新华社记者表示，美国深知以色列和哈马斯之间的分歧难以弥合，但鉴于当前美国总统选举临近，拜登政府迫切需要通过扮演“调停者”角色，为民主党赢得更多政治加分。

这是7月4日在美国首都华盛顿白宫拍摄的美国总统拜登（左二）和副总统哈里斯（右二）。新华社记者胡友松摄

拜登所属的民主党定于19日至22日在芝加哥举行全国代表大会。美国媒体称，数千乃至上万计抗议者预计将涌入这座城市，抗议拜登-哈里斯政府支持以色列在加沙地带推进军事行动。

据美国阿克西奥斯新闻网站报道，一些出席大会的民主党人担心他们受到抗议者围堵，国会安全官员甚至建议他们订酒店房间时不要用真名。（记者：陈丹、赵文才、王昊）

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