这是8月18日在俄罗斯远东地区阿穆尔州布拉戈维申斯克市拍摄的中央歌剧院专场演出现场。新华社发（中央歌剧院供图）

新华社符拉迪沃斯托克8月19日电（记者陈畅）中央歌剧院18日在俄罗斯远东地区阿穆尔州布拉戈维申斯克市举办专场演出，这场高品质的音乐盛宴受到俄罗斯观众的热烈欢迎。

此次专场演出是第十四届中俄文化大集和“中俄文化年”的重要活动之一。当地时间18日晚上7点，布拉戈维申斯克音乐厅座无虚席，中央歌剧院弦乐四重奏《庆丰收》拉开了专场演出的序幕。

8月18日，在俄罗斯远东地区阿穆尔州布拉戈维申斯克市，中央歌剧院成员演唱俄罗斯歌剧《伊戈尔王》选段《乘着风的翅膀》。新华社发（中央歌剧院供图）

俄罗斯歌剧《伊戈尔王》选段《乘着风的翅膀》、意大利歌剧《游吟诗人》选段《铁砧之歌》、法国歌剧《卡门》选段《大进行曲》、中国舞剧《红色娘子军》选段《万泉河水清又清》等经典曲目，让俄罗斯观众同时领略到东西方音乐艺术的魅力。

8月18日，在俄罗斯远东地区阿穆尔州布拉戈维申斯克市，中央歌剧院成员演唱俄罗斯歌曲《喀秋莎》。新华社发（中央歌剧院供图）

8月18日，在俄罗斯远东地区阿穆尔州布拉戈维申斯克市，中央歌剧院成员演唱俄罗斯歌曲《莫斯科郊外的晚上》。新华社发（中央歌剧院供图）

用中俄双语演唱的《喀秋莎》《红莓花儿开》《山楂树》《莫斯科郊外的晚上》等耳熟能详的俄罗斯歌曲将音乐会推向高潮。伴随悠扬的旋律，现场观众情不自禁地一同和唱，一波又一波掌声响彻剧场。演员们返场为观众加演一首《青春舞曲》，音乐会在热烈的气氛中圆满结束。

俄罗斯观众娜塔莎说，很少有这种大型的艺术团体来布拉戈维申斯克演出，有幸听到中国艺术家的演唱非常高兴，希望他们还能再来。

(责编：崔译戈、张悦)