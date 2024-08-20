美国民主党全国代表大会定于19日至22日在伊利诺伊州芝加哥市举行。已锁定民主党总统候选人提名的美国副总统哈里斯预计将在22日晚正式接受民主党总统候选人提名，并发表题为“为了我们的未来”的演讲，阐述其政治主张。

依照日程安排，包括美国总统拜登、前总统奥巴马和克林顿等在内的民主党多名重量级人物将发表公开演讲，其中拜登的演讲安排在19日晚上黄金时段。

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国总统拜登和副总统哈里斯。新华社记者胡友松摄

作为哈里斯的竞选搭档，明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹将于21日晚正式接受民主党副总统候选人的提名，向美国民众介绍自己。

除了民主党的日程之外，预计还将有成千上万的活动人士汇聚芝加哥，就堕胎权利、经济不公和加沙局势发声。也有部分反战的民主党党代表和组织呼吁美国停止对以色列军售。

7月18日，美国前总统特朗普在密尔沃基的共和党全国代表大会上发表演讲。新华社记者李睿摄

对于民主党这次大会，美国前总统、共和党总统候选人特朗普日前在一场竞选活动上称其为“一次被操控的大会”。为了与民主党“打对台”，特朗普将联手共和党副总统候选人、俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·万斯，在宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州、北卡罗来纳州、亚利桑那州和佐治亚州等地开展竞选活动。（记者：乔颖；视频：淡然）

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