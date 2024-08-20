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“期待更多中国游客到访安道尔”

本报记者 颜 欢
2024年08月20日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　安道尔是高山国家，平均海拔约2000米。图为从观景台俯瞰比利牛斯山山谷中的小镇。
　　本报记者 颜 欢摄

　　“今年是安道尔和中国建交30周年。我们正努力为包括中国游客在内的各国游客提供更优质的服务、更好的出游环境，期待更多中国游客到访安道尔。”安道尔国家旅游公司首席执行官贝丁·布扎库在接受本报记者采访时表示。

　　安道尔是欧洲旅游胜地，位于比利牛斯山南麓的峡谷之中，面积约468平方公里，人口约8.5万。沿着首都安道尔城内的瓦利拉河漫步，潺潺的水声和城市的烟火气相得益彰。作为世界上博物馆最密集的国家之一，这里的古乡村遗迹、汽车博物馆、邮政博物馆等吸引着诸多游客。

　　走出安道尔城，游客又可不时感受到这里的原生态之美。夏季，青翠的山谷，湛蓝的天空，山坡上分布着层层叠叠的民居。冬季，白雪覆盖群山，300多公里的滑雪道吸引着冬季运动爱好者。当地旅行社因地制宜推出徒步旅行、山地自行车、骑马、滑雪等多种户外旅行产品。

　　得益于良好的自然和人文条件，旅游业是安道尔经济的支柱产业之一。该国年均接待游客约950万人次，旅游业收入约占国内生产总值的30%。

　　自2007年起，安道尔正式成为中国公民出境旅游目的地国。贝丁·布扎库说，2019年入境安道尔的中国游客数量达到111万。今年前4个月，中国游客数量同比增长100%。

　　安道尔积极开展对华旅游宣传活动，通过参加各类旅游展、商业推广活动等，让中国民众进一步了解安道尔。“作为安道尔旅游推广部门，我们一直以来非常关注中国市场。”贝丁·布扎库举例说，安道尔国家旅游公司曾对各地民众的旅行习惯进行调研，以便更有针对性地开展营销活动，“比如，安道尔与西班牙巴塞罗那交通往来较为便利，我们就在与巴塞罗那有直航的中国城市进行宣传。我们也积极与邻国协商，推进签证合作，便利中国游客到安道尔旅游。”

　　在安道尔城主干道的一家餐厅里，店主汉娜向记者展示了中国游客在社交平台上打卡当地餐厅的照片。“中国游客喜欢美食、美景，也富有探索精神，我们期待更多中国游客来安道尔，感受独特的魅力。”汉娜说。

　　（本报安道尔城电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月20日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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