本报记者 时元皓

不久前，由巴西气候变化研究网络主办的首届巴西全国气候变化大会在该国首都巴西利亚举行，与会人士就巴西适应气候变化的解决方案、减少温室气体排放、极端天气的预测及应对等议题展开讨论。巴西科技创新部部长卢西亚娜·桑托斯表示，举办此次会议是为了更好地应用科学手段来应对气候问题。

巴西政府鼓励开展与应对气候变化相关的科研活动，气候变化研究网络就是其中的代表。该机构于2007年成立，汇集了100多位科研人员，开展各类相关研究。该机构还与其他机构合作开发了巴西地球系统模型，通过在超级计算机上模拟大气、海洋、地表等场景，分析预测极端天气气候事件、气候变暖情况等。

在2023年举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上，巴西政府重申其在2030年相较2005年碳排放量减少53%的目标，以及于2050年前实现碳中和的承诺。巴西政府表示，将在可持续经济领域投资近210亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.32元人民币），推动发展创新技术、低碳经济和可持续基础设施等，重点发展生物燃料、脱碳项目等，以加速实现能源转型。巴西媒体刊文称，该国矿产与能源部正通过加大能源转型融资力度、发展可持续燃料产业等，以进一步降低碳排放量。

巴西在植被保护方面也取得初步成效。巴西国家空间研究所的数据显示，今年上半年，亚马孙地区的森林砍伐量比去年同期下降了38%；2023年，亚马孙地区因森林砍伐所导致的原生植被损失面积同比下降了21.8%。在今年的世界环境日上，巴西总统卢拉签署了多项加强自然植被保护的法令，包括设立野生动物保护区、预防和控制亚马孙和潘塔纳尔地区火灾、制定国家红树林保护和可持续利用计划等。

巴西环境和气候变化部部长玛丽娜·席尔瓦日前还表示，该部正在制定国家应对气候变化应急方案，旨在提升风险地区应对极端天气灾害的能力，加强风险分析、预防和应对行动。

（本报里约热内卢8月19日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 17 版）

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