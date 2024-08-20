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阿联酋、新加坡、爱尔兰加强信息技术人才培养——

为数字时代夯实人才基础（国际视点）

本报记者 管克江 杨 一 周卓斌
2024年08月20日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术不断发展和应用，新一代信息技术产业成为全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域之一。近年来，阿联酋、新加坡、爱尔兰等国家积极加大信息技术人才培养力度，通过加强基础教育、推广在职培训、充实人才库等举措，为数字经济发展提供更有力的人才支撑和智力支持，推动行业实现可持续发展。

　　阿联酋——

　　加强计算机学科基础教育

　　近年来，阿联酋力促经济多元化发展，推动技术创新、发展数字经济是其中重要一环。阿联酋在中小学阶段就把计算机科学教育作为必修课，并通过计算机教育等带动学生素质提升。

　　根据阿联酋教育部2015年发布的《计算机科学和技术标准》（修正案），中小学生要着重掌握以下四方面技能：数字扫盲和数字能力、数字思维、计算机操作和编程、网络安全与网络道德规范。阿联酋政府认为，学习计算机编程能够提高青少年的思辨能力，加深对计算机程序的理解，促进他们对其他学科的学习与掌握。

　　按照教学计划，阿联酋学生在小学一年级主要学习计算机入门知识，五年级时需要做PPT演示、视频剪辑和代码块编程。从六年级开始，孩子们将学习更加复杂的编程概念，十年级时需掌握JAVA编程。这一教学安排得到社会各界的积极认可。当地一项调查显示，96%的受访家长认为，计算机科学教育能够提升学生的创造力和解决问题能力；88%的受访民众认为，计算机科学教育能创造更多就业机会，促进社会平等。据统计，24%的阿联酋民众拥有编写计算机程序的能力。

　　阿联酋将计算机科学教育融入教育体系全过程，2023年和2024年在这方面的财政投入为55亿美元。除了在学校开展计算机教育，阿联酋还推出多项计划，为各界民众提供计算机能力培训。例如，2017—2022年举行的“百万阿拉伯程序员”计划，共举办7.6万场培训，累计培训约80个国家的100万名学员，为1500名优秀学员提供了奖学金。

　　阿联酋政府今年2月发布《阿联酋的计算机科学和信息通信技术教育状况》报告指出，在中小学开展计算机科学教育符合“我们阿联酋2031”愿景，将促进信息技术人才的培养。阿联酋在基础教育阶段开展计算机科学教育的成果，在经济合作与发展组织开展的国际学生评估计划中也得到验证。该评估每三年进行一次，旨在考查完成基础教育学习的学生在数学、阅读和科学三大核心课程方面的能力。在2022年的评估中，阿联酋学生的科学能力排名第十四位、阅读能力排名第十三位、数学能力排名第九位，较2009年阿联酋学生的数学能力排名第三十八位的情况，有了进一步提高。

　　新加坡——

　　鼓励在职人士参加技能培训

　　新加坡精深技能发展局发布的2023—2024年度《未来经济技能需求》报告指出，该国对信息技术人才的需求正持续增加，这与新加坡快速推进数字化进程密切相关。新加坡资讯通信媒体发展局的数据显示，2022年新加坡数字经济约占其国内生产总值的17%。在瑞士洛桑国际管理发展学院发布的2023年全球数字竞争力排名中，新加坡排名第三位，较2022年上升一位。

　　新加坡出台一系列政策措施，加大对信息技术人才培养的投入力度。新加坡政府提出，到2025年，实现较2021年增加120万名信息技术人才的目标。去年10月，新加坡精深技能发展局与新加坡国立大学等高校合作，推出9项“技能创前程”工读计划，旨在让更多信息技术从业者接受在职教育，掌握创新技能。今年5月，新加坡推出“数码企业蓝图”计划。该计划聚焦人工智能、云服务、网络安全和技能提升等4个方面，将培养约1.8万名信息技术人才，让至少5万家中小企业从中受益。

　　新加坡政府还通过财政激励机制，鼓励民众掌握数字技能。今年5月起，40岁以上的新加坡公民可获得价值4000新加坡元（1新加坡元约合5.45元人民币）的技能积分补贴，用于接受数字技能培训，更好适应时代发展和市场需求。民众可根据自身需求选择相关课程。记者在该计划网站上输入关键词“人工智能”，搜索出的相关课程数量达618项，内容涵盖5G、生成式人工智能、数据分析、数字金融、数字营销等方面，使用补贴后的课程价格在100至1000新加坡元。

　　新加坡总理黄循财表示，技术和知识不断更新迭代，我们必须让民众学会如何更有效地运用新技术。新加坡副总理王瑞杰表示，政府正与全国职工总会、企业和培训机构等合作，为民众创造更好的条件，培养终身学习习惯，适应岗位发展变化，同时提高人力资源管理的灵活性。

　　爱尔兰——

　　多部门合作充实数字人才库

　　爱尔兰是全球重要的计算机和信息技术服务出口国，有“欧洲硅谷”之称。爱尔兰投资发展局的数据显示，科技行业每年为该国创造超过350亿欧元的出口收入。多家全球知名信息技术公司、软件公司在爱尔兰设立欧洲总部、分公司、研发中心等。

　　为加快人才培养，爱尔兰政府自2012年起已实施3期“信息通信技术技能行动计划”。该计划依托政府、业界以及教育培训部门间的合作，发掘教育和培训系统中的各类学习机会，以满足信息通信技术技能需求。在2019年发布的第三期“信息通信技术技能行动计划”中，提出到2022年底将掌握高级信息通信技术的毕业生和高级学徒数量增加60%，相当于每年新增5000人。爱尔兰政府还计划在2020至2024年累计投入3亿欧元，针对人工智能、增强和虚拟现实、机器人、物联网、网络安全等需求缺口较大的领域培养高级人才。

　　爱尔兰政府积极支持公共研究机构开展技能培训。相关数据显示，爱尔兰公共科研机构2021年在人工智能、数据分析、半导体工艺等高科技领域的投入达6.72亿欧元，与企业的研发中心形成优势互补，相关技术人才也在产学联动中快速增长技能。此外，爱尔兰政府还通过国家培训基金向信息技术领域倾斜，提供更多相关培训机会和资源。目前，爱尔兰有65个专业的学徒项目，2022年有超过2.4万名学徒获得培训支持，分配到数字和信息技术领域的培训机会也越来越多。

　　欧盟去年发布的首部《“数字十年”状况》报告显示，数字经济占爱尔兰经济总量的13%。信息技术岗位占爱尔兰总就业人数的6.2%，高于欧盟4.6%的平均水平。据《爱尔兰独立报》报道，今年上半年，该国对信息技术人才继续保持旺盛需求。其中，人工智能、数据分析和云计算专业人才的需求分别增长了142%、36%和21%。

　　爱尔兰中央银行在报告中指出，信息技术产业对于爱尔兰经济增长、财政收入和就业来说至关重要，从2010年到2023年，该产业产值几乎增加了1倍，并提供了大量就业岗位。面对全球信息技术产业的发展新趋势，爱尔兰需要围绕产业需求培养更多高技能人才，提高行业发展的韧性和可持续性。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月20日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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