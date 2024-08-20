本报记者 时元皓

“中国一直是米纳斯吉拉斯州（米纳斯州）的主要合作伙伴之一，我们期待与中方继续深化各领域合作。”巴西米纳斯州州长罗梅乌·泽马日前在接受本报记者采访时表示，近年来，中国企业在米纳斯州的投资持续扩大，该州与中国伙伴的经贸联系不断加强。

米纳斯州位于巴西东南部，其传统出口产品主要包括铁矿石和农产品。“巴西出口产品约1/3销往中国市场，米纳斯州也是对华出口大州。”泽马表示，今年前7个月，米纳斯州对华出口103亿美元，约占该州总出口额的42%，出口产品包括铁矿石、大豆、咖啡、蔗糖等。

米纳斯州是农业大州，农业产值占该州经济总量的1/4。“过去10年来，米纳斯州对华咖啡出口增长了约40倍。现在，中国已是米纳斯州第六大咖啡出口市场。”泽马表示，除咖啡贸易外，该州正与中企在农田灌溉、化肥施用等方面开展合作，促进农业现代化。

随着巴西加快能源转型进程，米纳斯州更加重视可持续发展领域的投资。“中国是米纳斯州推动可持续发展的重要合作伙伴，我们与中国企业开展了多项合作项目，取得了积极成效。”泽马介绍，中企计划在位于米纳斯州的生产基地生产电动卡车，这将是该州的第一条电动卡车生产线，“米纳斯州将受益于中企带来的新产品和技术解决方案”。

去年11月，泽马曾到中国参访。乘坐高铁的经历，给他留下深刻印象。他表示：“中国的交通基础设施具有很强的技术优势。与中方加强合作，将进一步改善米纳斯州的交通。”

日前，米纳斯州首府贝洛奥里藏特市的贝洛地铁公司与中国中车集团签署合同，将从中车长春轨道客车股份有限公司购买24列共计96辆地铁车辆。“这些先进的地铁车辆，配备了节能系统和自动化操作系统，保障列车运行更平稳、舒适。”泽马说，该项目将助力米纳斯州公共交通系统不断完善，并带来大量就业机会，提升当地人民生活水平。

“我们希望进一步加强与中方的经贸往来和友好关系。”泽马表示，欢迎更多中企来米纳斯州投资，在高新技术、可持续发展等方面加强双边合作，“推动巴中务实合作不断走深走实”。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 03 版）

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