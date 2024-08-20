本报记者 孟祥麟 强 薇 张志文

“中国和非洲国家正加快共同发展、共迎繁荣。”联合国教科文组织驻加纳办事处代表埃德蒙德·穆卡拉日前在接受本报记者专访时表示。

穆卡拉曾在中国学习、工作10余年，能说一口流利的中文。记者在加纳首都阿克拉的一所医院里见到穆卡拉时，他正与中国援加纳医疗队队员交流共同帮助当地孤儿院的情况。“中国医生为加纳的孤儿院提供无偿医疗服务，令人感动。中国不仅在大型基础设施项目建设上为非洲提供帮助，还通过一系列‘小而美’的合作项目温暖民心。”穆卡拉说。

多年来，穆卡拉致力于推动非洲国家与中国的人文交流。“中国航海家郑和曾率船队到达非洲东部。历史上，中国与非洲始终保持着和平交往。我在文化领域工作多年，见过许多相关文物，它们是双方悠久交往历史的证明。”穆卡拉说，“古老的海上丝绸之路联通非中，今天，高质量共建‘一带一路’为双方合作搭建更广阔的平台，进一步促进非中文明交流互鉴。”

“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议表明，中国不仅着眼于自身发展，也致力于与世界其他国家共同发展。”穆卡拉表示，习近平主席是一位真正有远见、有智慧的领导人。

穆卡拉说，中国一直是非洲的好朋友和坚定支持者，中国同非洲国家密切配合，共同实施“九项工程”，为非洲国家带来切实的发展。随着中国国际影响力日益增强、加纳和中国友好合作不断深化，越来越多加纳年轻人开始学习中文。目前，加纳已成立3所孔子学院。“加纳学习中文的学生数量逐年增加，不少中国高校也开设了非洲民族语言专业。学习对方语言，对于促进不同文明的交流互动大有裨益。”穆卡拉说。

在穆卡拉看来，语言文化交流在助力经济社会发展方面发挥着独特作用。“加纳有10多种民族语言，一些偏远地区的年轻人没有受过系统教育，没有外语技能，导致他们求职困难。在加纳的一些中国企业招聘了这些年轻人，不仅教给他们技术，还教他们说中文、英语，帮助这些年轻人开阔了眼界、提高了技能。中国企业的这些做法，为促进当地就业和人才培养作出了积极贡献。”

穆卡拉希望非洲各国与中国进行更深入的文化交流，促进人民相知相交。“我们生活在一个高度联系的世界，人与人之间的交流极为重要。长久以来，非洲民众大多通过西方媒体、西方叙事来认识中国。我希望未来有更多非洲人能从自己的视角，更直接、客观地认识中国。”

“相信9月召开的2024年中非合作论坛峰会将进一步推进非中务实合作和人文交流，非中合作将迈上新台阶。”穆卡拉表示，“我们需要共同努力，让全世界了解中国和非洲的友好故事、共同发展的故事、人文交流的故事。”

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)