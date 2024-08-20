本报记者 万 宇 任 彦 崔 琦

在埃塞俄比亚阿姆哈拉州北绍阿地区，一名受益于“非洲之角旱灾区域水窖项目”的农民准备从水窖中取水。

张秀子摄

今年是中国乡村发展基金会埃塞俄比亚办公室成立5周年。5年来，基金会围绕联合国2030年可持续发展议程中的消除贫困、消除饥饿、优质教育、清洁饮水等目标，先后在埃塞俄比亚开展了爱心包裹、水与健康发展、太阳能灯助学以及妇女就业技能培训等项目。截至2023年12月，已累计惠及约32万人次。埃塞俄比亚妇女与社会事务部部长埃尔戈吉·特斯法耶表示，中国政府、企业以及各类机构长期以来积极助力埃塞俄比亚经济发展，促进当地民生改善。

“水窖建好后，我们再也不用去河边打水了”

8月是埃塞俄比亚的雨季，家住奥罗米亚州杜凯姆市附近欧贝伊村的德贝勒，却要为一家七口的生活用水发愁。虽然一年前家里装上了自来水管，可供水一直不稳定，20天左右才供一次水。“家里的储水箱快要见底了，我们只能去很远的河边打水，往返一趟需要两个小时。”德贝勒和几个孩子一起，头上顶着黄色的水桶，沿着泥泞的土路朝河边走去。

德贝勒一家这种外出打水的日子很快就会改变。在她家院子里，一个水窖已具雏形。“水窖建好后，我们再也不用去河边打水了，还可以在院子里种菜。”德贝勒充满了期待。

为助力解决当地用水难题，中国乡村发展基金会与徐工集团联合于2015年发起“非洲之角旱灾区域水窖项目”，引进了中国水窖技术。目前项目已实施4期，在奥罗米亚州、阿姆哈拉州、南方州等地建成了161口家庭水窖，惠及逾1.2万人。

阿贝巴叶胡是项目的第一批受益人之一，他家编号“23”的水窖于2017年7月建成。之前，没有水窖时，旱季里他和妻子每天天不亮就要起床，去15公里外的地方打水，来回一趟，大半天就过去了。没有更多的时间种地，也没多余的水浇田，庄稼产量很低。“现在有了水窖，家里可以腾出人手，多干些农活了。”阿贝巴叶胡说。

今年4月，第五期“非洲之角旱灾区域水窖项目”启动，计划为奥罗米亚州易受干旱影响的38家农户和一所公立小学建成40口水窖。此外，徐工集团还计划向埃塞俄比亚40所公立小学捐赠40套净水系统，帮助更多学生获得清洁用水。欧贝小学校长奇梅德萨说：“有了中方的援助，师生们的用水就有了保障。”

“在中国朋友的激励下，我学习更有动力了”

“这个书包是我最珍爱的礼物。”达勒洛抱着粉色的书包对记者说。达勒洛是埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴杜杜比萨小学六年级的学生。小姑娘很爱惜自己的书包，虽然已经用了两年，但书包看上去还像新的一样。书包上用阿姆哈拉语印着“爱心包裹”字样。

两年前，达勒洛没有书包，每天只能抱着书本去上学。当收到中国乡村发展基金会捐赠的爱心包裹时，达勒洛高兴极了。“书包非常漂亮，里面还有素描本、雨衣、毛巾和毯子等物品。”达勒洛告诉记者，“在中国朋友的激励下，我学习更有动力了。我会继续努力学习，希望长大后能成为一名医生，帮助更多人。”

来自杜布伊萨小学四年级的学生汉娜和法图娜也是爱心包裹的受益者，她们向记者展示了爱心包裹里的物品。汉娜最喜欢的是彩笔和填图册，法图娜最喜欢的则是卫生用品套装。

据中国乡村发展基金会埃塞俄比亚办公室介绍，国际爱心包裹项目启动于2019年，截至2023年底，已为埃塞俄比亚、纳米比亚、乌干达、津巴布韦等15个国家超过135万名小学生送上了礼物。在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴、奥罗米亚、阿姆哈拉、阿法尔等地区已经发放18.3万个爱心包裹。

“为贫困地区孩子送去了光明，点亮了他们的未来”

11岁的季努斯是奥罗米亚州加兰市维拉贾尔萨小学四年级学生。因为家里没通电，以前放学后，她得尽量在教室里写完作业再回家。“在家看书学习，要点煤油灯，光线昏暗，还很费油。”季努斯无奈地说。

为解决当地学生学习照明问题，中国乡村发展基金会于2020年启动了太阳能灯助学项目。在中企的支持下，基金会在阿法尔州、索马里州、奥罗米亚州、本尚古勒—古马兹州的20所公立小学分发了9000盏太阳能灯。今年新一轮捐赠工作正在推进中。

“有一天，中国的叔叔阿姨来到学校，给我们送来太阳能灯，包装上画着可爱的大熊猫。这些灯白天晒一晒充满电，晚上就能用了，比煤油灯亮多了。”季努斯告诉记者。

记者看到，这种太阳能灯小巧易操作，有一般亮度和高亮度两个挡位，充满电后最长可提供8小时照明。当地媒体在报道中表示：“中国的太阳能灯助学项目为贫困地区孩子送去了光明，点亮了他们的未来。”

埃尔戈吉·特斯法耶高度赞赏中国乡村发展基金会的工作。她表示，基金会开展的一系列项目在很大程度上促进了当地民生改善，希望今后能进一步推广这些项目，让更多农村地区民众受益。

埃塞俄比亚民间社会组织管理局前总干事迪尔波表示，中国乡村发展基金会的项目与埃塞俄比亚政府的优先事项和民众的需求一致，其意义和影响深远。“我们希望有更多中国朋友分享他们在消除贫困和实现现代化发展方面积累的丰富经验，助力埃塞俄比亚实现更大发展。”

中国乡村发展基金会埃塞俄比亚办公室主任尹茜说：“未来，中国乡村发展基金会将继续同各方伙伴加强交流与合作，为促进两国民心相通作出积极贡献。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)