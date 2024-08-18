人民网北京8月17日电 （记者张杰）印度尼西亚共和国驻华大使馆与印尼银行北京代表处、印尼工商会中国委员会、印尼阿达罗公司、中国印度尼西亚商会等单位在印度尼西亚共和国驻华大使馆共同庆祝印度尼西亚共和国独立79周年，并举办2024年印尼风情节。这是印尼使馆在中国举办的最大规模的印尼产品和文化展销会。

印尼驻华大使周浩黎致开幕词。印尼驻华使馆供图

8月17日上午，共有包括印尼在华公民、侨民、留学生、企业商、归侨等约300人在印尼驻华使馆举行了独立79周年升旗仪式，拉开了印尼风情节的序幕。升旗仪式结束后，共有包括外国驻华使节、中国企业商、媒体、印尼在华公民、在华外籍人士及中国公民等约6000人参加了印尼驻华使馆内的风情节活动。中外参与者在印尼驻华使馆内共同载歌载舞并购买已打入中国市场的印尼出口产品；在印尼美食摊位也是人山人海、熙熙攘攘，簇拥着品尝印尼各种传统美食；来自印尼的舞蹈演员和留学生还为在场游客表演了印尼民族特色歌舞，并演唱了中国歌曲《明天会更好》。

印尼在华留学生表演民族特色舞蹈。印尼驻华使馆供图

大使夫妇与演员一起共唱《明天会更好》。印尼驻华使馆供图

印度尼西亚驻华大使周浩黎在2024年印尼风情节致开幕辞时表示，印度尼西亚拥有17000个岛屿，让游客享受别具一格的体验。游客可领略拥有摩天大楼的雅加达大都市和自然风景美丽的西南巴布亚。众所周知，印尼首都将从雅加达迁至加里曼丹岛的努桑达拉。印尼迁都至努桑达拉是印尼民族进步的见证和实现更加美好未来的希望。

游客品尝传统印尼美食。印尼驻华使馆供图

2023年，印尼风情节在5月举行，线下参加人数约达5000人。

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