新华社莫斯科/基辅8月17日电（记者陈汀 包诺敏）据俄罗斯媒体17日报道，乌克兰军队24名军人在俄罗斯库尔斯克州向俄军投降。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上发文称，乌方加强了在库尔斯克州的防御并扩大了所占俄领土的面积。

据今日俄罗斯通讯社17日报道，乌克兰武装部队第22独立机械化旅的24名军人在库尔斯克州科马罗夫卡村附近向俄军投降。社交媒体公布了无人机拍摄的运送乌军投降士兵的视频。

俄国防部17日通报，过去24小时内，乌克兰损失多达300名军人和31辆装甲车。而在库尔斯克州的战斗中，乌方总共已损失3160名军人和44辆坦克。

俄罗斯紧急情况部信息政策司副司长沙罗夫17日在新闻发布会上说，过去24小时内，有3000多人从库尔斯克州的边境地区疏散，前往安全地区。目前，在俄罗斯24个地区的172个临时收容中心已安置从该州撤离的约1万人。

泽连斯基17日在社交媒体上发文称，乌方加强了在库尔斯克州的防御工事并扩大了所占俄领土的面积。他表示，乌方正努力从合作伙伴那里获取新的援助，以限制俄罗斯的进攻潜力和提升乌远程作战能力。

扎波罗热核电站17日在社交媒体发布消息说，乌军一架无人机当天向核电站机组外围一条员工用的道路投掷炸弹，袭击未造成人员伤亡。

俄外交部发言人扎哈罗娃16日在社交媒体上发文说，乌军使用西方制造的导弹袭击了库尔斯克州格卢什科夫斯基区谢伊姆河上的大桥，桥梁被完全摧毁，袭击导致2名协助居民疏散的志愿者死亡。

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