新华社纽约8月17日电 记者手记｜美国“司美格鲁肽热”背后的“山寨药”乱象

新华社记者夏林

司美格鲁肽这一降糖减肥药物如今在美国大受欢迎。然而随着它走红美国，相关“山寨药”泛滥、非法销售该药等乱象也随之兴起，令美国食品和药物管理局颇为头疼。

司美格鲁肽是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，能促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌，延缓胃排空而增加饱腹感，通过抑制下丘脑摄食中枢的作用而降低食欲，达到降血糖减轻体重的效果。

该药最初被用于治疗糖尿病，后被发现能显著减轻体重且副作用可控，美国及多个国家对该药的需求因此激增。美国一些知名人士公开力挺该药，社交媒体及多个网站上充斥相关广告。据美媒报道，司美格鲁肽及同类药物的市场规模预计到2030年将超过1000亿美元。

司美格鲁肽在美国价格较高，每月疗程用量的售价约1000美元，即使如此也依然供不应求。在巨大的市场需求刺激下，美国市面上涌现出多种号称和司美格鲁肽具有相同功效的“配制药物”。这些药物往往以司美格鲁肽为原料，再掺杂其他物质，价格远低于正牌的司美格鲁肽，每月疗程用量的售价在300-600美元不等。

据美国食品和药物管理局官网介绍，“配制药物”是获得相关认证许可的药店等机构的专业人员利用相关药物原料为某些患者定制的药物，在符合相关规定的情况下是合法的。

但这类药物并未经过美国食品和药物管理局的审核，安全性和有效性无法得到保证。美国食品和药物管理局多次公开警告，多种以司美格鲁肽为原料制作的“配制药物”或者成分可疑，或者剂量不准，会给患者健康造成伤害，甚至有人因使用“配制药物”而入院接受治疗。

还有研究表明，当前在美国，利用网络渠道非法销售司美格鲁肽或相关“配制药物”的情况也较为严重。《美国医学会杂志·网络开放》本月刊登的一项研究结果表明，销售司美格鲁肽的网上药店有42%是在非法操作。此外，购买司美格鲁肽需要正规处方，然而在美国市场上，销售方没有见到正规处方就出售司美格鲁肽的情况比比皆是。

针对美国市场上的相关乱象，生产司美格鲁肽相关药物的诺和诺德公司也采取了相应措施，包括加快正规产品的供应并通过法律途径打击非法仿制药商。据美国媒体报道，截至目前，该公司已在全美范围内提起30多起相关诉讼，试图维护市场秩序，但效果未知。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)