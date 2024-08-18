新华社伊斯坦布尔8月17日电 通讯｜土耳其“夜间博物馆”为旅游业增添活力

新华社记者刘磊

今年4月，土耳其文化和旅游部开始实施“夜间博物馆”项目，延长著名景点的开放时间，方便游客错峰参观游览。目前，土耳其地中海沿岸的历史博物馆和考古遗址正陆续在夜间向游客开放，为当地旅游业注入更多活力。

土耳其拥有古希腊、罗马帝国和奥斯曼帝国时期的众多历史文化遗址。以弗所古城是土耳其首个完成改造并接待游客的“夜间博物馆”。在LED灯的照射下，以弗所古城宽阔的古道、大型露天剧场、古图书馆等遗迹在夜间更显神秘庄严。

这座土耳其知名古城在今年4月完成改造后，其夜间游客络绎不绝。傍晚时分景区停车场时常因爆满导致堵车；晚上十点多该景区熄灯，不少游客才从景区走出来。

夜游以弗所古城的土耳其游客穆斯塔法·切维克十分高兴，这是他第一次来此参观。他在接受采访时说，夜间比较凉爽，可以避开游客高峰时段和高温，“灯光下的古城很美，给我留下了深刻印象”。

以弗所古城工作人员埃达·比尔迪里吉奥卢介绍说，除了灯光效果，以弗所古城在夜间也开放数字博物馆，让游客从视觉、声音等多方面感受历史文化。

哈坎在以弗所古城门口经营一家便利超市。自“夜间博物馆”项目实施以来，他几乎每天晚上11点左右才闭店。“营业时间延长，游客更多，超市生意也好了不少。”哈坎说。

位于土耳其代尼兹利省的希拉波利斯古城遗址紧邻自然景观帕穆克卡莱（又称棉花堡），该地区自古便是温泉疗养胜地。两处景观同时被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。今年夏季旅游旺季来临时，希拉波利斯古城便启动了“夜间博物馆”项目。负责该地考古挖掘的棉花堡大学教授杰拉勒·希姆谢克介绍说，伴随着灯光，在千年遗址里穿行，在千年流淌的温泉水中游玩，这样的夜间体验十分奇妙。

“夜间博物馆”项目促进了棉花堡地区旅游业发展。当地旅游和酒店管理协会会长加齐·穆拉特·申表示，现在酒店有客人住宿的天数已经增加，夜间游客也越来越多。该协会预计，今年棉花堡地区将接待游客约300万人次，远超去年的220万人次。

位于伊斯坦布尔的托普卡帕宫是奥斯曼帝国宫殿建筑的典型代表，从1924年开始作为博物馆对外开放。今年6月底，运营了百年的托普卡帕宫首次在夜间向游客开放。据了解，目前托普卡帕宫的夜间开放时间仅在每周六21点至23点之间，但是旅客在夜游时不仅能参观开放区域，还能参观某些封闭区域。

在给游客带来博物馆“奇妙夜”体验的同时，土耳其也希望借此机会鼓励游客夜间出行，增加各地“夜经济”活力。土耳其文化和旅游部长穆罕默德·努里·埃尔索伊此前在采访中表示，要将游客从酒店中吸引出来，并且做好一年四季都接待游客的准备。

据土耳其旅游促进发展局统计，土耳其已有普哈塞利斯、帕塔拉、安塔利亚博物馆等十多处古城以及历史博物馆参与“夜间博物馆”活动。2024年前7个月，参观土耳其博物馆和历史遗迹的游客数量达1651万多人次，比去年同期增加近100万人次。

旅游业是土耳其重要收入来源之一。去年，该国入境游客数量创下历史新高，约为5669万人次。根据土耳其文化和旅游部提出的目标，今年土旅游业将力争促使入境游客数量达到6000万人次，争取把旅游收入提升至600亿美元。

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