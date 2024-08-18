新华社北京8月17日电 美国有线电视新闻网援引知情人士消息报道，美国特勤局已强化对前总统、共和党总统候选人特朗普的安保，计划在其参加竞选集会时为他提供防弹玻璃保护，这是通常用于现任总统的安保措施。

特勤局将在特朗普预计会出席竞选活动的地点事先“安排”防弹玻璃，直至今年11月总统选举。这些防弹玻璃可视情用于室外和室内。

一名高级别美国官员说，对特朗普安保的额外措施还包括增加特工人数和特定技术手段。从后勤保障看，这是个“大工程”。出于安全考虑，该官员拒绝说明更多详细情况。这些举措在特朗普上月遇刺后推出，部分已经执行。

这张视频截图显示，7月13日，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市的竞选集会现场被护送离开。新华社发

美国特勤局暂未就上述内容回应媒体记者询问。

上月13日傍晚，宾夕法尼亚州20岁男子托马斯·马修·克鲁克斯在该州巴特勒市举行的特朗普竞选集会上，从距演讲台约140米的一处建筑屋顶向特朗普连开数枪，致特朗普右耳受伤、现场观众一人死亡、两人重伤。克鲁克斯被特勤局人员当场击毙。特勤局局长奇特尔事后宣布辞去职务。

7月22日，金伯莉·奇特尔在美国华盛顿出席国会众议院监督与问责委员会举行的听证会。新华社/美联

另据美国《纽约时报》报道，对特朗普的安保已经影响到美国总统拜登的安保团队。特朗普遇刺后，部分拜登安保团队成员被临时调去保障特朗普竞选活动安全。一名特勤局官员说，这样的做法“罕见”。

对于《纽约时报》报道，白宫和特朗普竞选团队均未予回应。（记者：陈立希；视频：徐晓蕾、刁慧琳）

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