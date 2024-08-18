新华社北京8月17日电 黎巴嫩真主党16日发布一段视频，展示武装人员在地道中运送武器。专家认为，真主党此举意在“威慑”以色列。

8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党支持者在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上呼喊口号。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

据路透社和法新社报道，真主党这段经过精心编辑的视频名为“我们的高山是仓库”，时长4分35秒。视频画面显示，一队真主党武装人员在宽阔、有照明的密闭空间中执行任务，有的在驾驶运送导弹的卡车，有的在骑摩托车，有的在使用笔记本电脑工作。视频最后，两扇金属活板门打开，出现一片树林和天空，这暗示先前拍摄的地点位于地道内。一辆运送导弹的卡车调整车体后部发射器角度，准备发射。这段视频拍摄的时间和地点无法被确认。

据报道，真主党展示的这处地下设施名为“伊马德4”，意在纪念2008年在叙利亚首都大马士革一次汽车炸弹袭击中身亡的真主党原二号人物伊马德·穆格尼耶。真主党认定穆格尼耶死于以色列暗杀，誓言为他报仇。

在视频中，地道墙壁上挂着穆格尼耶、真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉和伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”已故指挥官卡西姆·苏莱曼尼的大幅海报。

阿联酋安全咨询机构近东和海湾军事分析研究所所长里亚德·卡瓦吉说，这是真主党迄今为止发布过最明确展示地道规模的视频，也是真主党首次展示这一组织拥有的导弹，而且似乎包括弹道导弹。

卡瓦吉认为，真主党发布这个视频意在“威慑”以色列，警告其不要对真主党发起重大军事行动。

真主党发布这段视频后不久，伊朗驻黎巴嫩大使馆说，伊朗拥有自己的地下导弹仓库，可以用于打击以色列。

8月4日，以色列“铁穹”防空系统拦截射向以色列北部加利利地区的火箭弹。据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台4日报道，真主党当天凌晨向以色列北部发射了数十枚“喀秋莎”火箭弹。报道说，这是对以色列3日袭击黎南部地区的回应。新华社/美联

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，真主党几乎每天在黎以边境与以色列部队交火，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。据法新社统计，去年10月以来，真主党与以军的冲突导致黎方约570人死亡，其中至少118人是平民。以军数据显示，冲突导致22名以军士兵、26名平民死亡。

7月底，真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔、哈马斯时任领导人伊斯梅尔·哈尼亚相继遭暗杀身亡，伊朗和黎巴嫩等方面指认以色列为凶手，誓言报复。以色列承认炸死舒库尔，但既未承认、也未否认暗杀哈尼亚。

纳斯鲁拉本月6日说，将对以色列暗杀舒库尔“不可避免地”予以“强有力的报复”。报复行动可能单独进行，也可能与伊朗和也门等其他“抵抗力量”合作展开。

在舒库尔和哈尼亚遭暗杀身亡后，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡面对来自真主党等方面的报复言论强硬表态，称以色列在“防御”和“进攻”两方面都做好准备，“决心自卫”。

8月3日，在黎巴嫩代尔西里安，以色列空袭引发浓烟滚滚。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

按卡瓦吉说法，本轮巴以冲突爆发后，真主党一直在测试其战术和武器库，同时搜寻以色列防御系统的漏洞和薄弱环节。

6月18日，真主党发布了一段时长近10分钟的航拍视频，显示以色列重要军工企业设施以及以港口城市海法的石油贮存设备、物流设施等重要战略设施。这是真主党首次发布如此靠近以色列内陆地区的航拍视频。

就真主党对以色列军事力量的“调查”行动，有专家认为此举是一把双刃剑，真主党找到以方的防御盲点以便实施打击，但也暴露了自身实力。

8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党领导人纳斯鲁拉在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上发表电视讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

真主党在黎巴嫩和以色列2006年爆发大规模冲突后开始扩充武器库并升级武器装备。纳斯鲁拉在2018年的一次演讲中说，真主党“拥有精确和非精确导弹等武器，一旦以色列向黎巴嫩开战，以色列将面临始料不及的命运和现实”。

据路透社报道，以色列政府2019年宣称摧毁了真主党从黎巴嫩潜入以色列境内的多条地道。纳斯鲁拉当时回应说，真主党借助地道潜入以色列北部已有“数年”经验，暗示真主党的地道对以色列来说可谓防不胜防。（包雪琳）

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