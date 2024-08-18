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加沙停火谈判暂停　各方态度显“温差”

2024年08月18日09:22 | 来源：新华网
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新华社北京8月17日电 加沙地带停火谈判15日在卡塔尔首都多哈重启，16日暂停，将于下周在埃及首都开罗恢复。针对本轮停火谈判，各方表态不一：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）反对以色列提出的“新条款”；以色列则要求斡旋方向哈马斯施压、迫使其接受停火方案；美国则表达谨慎乐观态度。

8月14日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们哀悼以军袭击遇难者。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

8月14日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们哀悼以军袭击遇难者。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

停火谈判斡旋方美国、卡塔尔和埃及16日发表联合声明说，当天，美国在之前方案要点的基础上提交了一份新方案。声明称，这一方案有助于弥合以色列与哈马斯之间的分歧，有利于推动双方在达成停火协议后迅速落实相关共识。

本轮停火谈判与会方包括以色列、美国、卡塔尔和埃及谈判人员，哈马斯未派代表参会，由斡旋方“传话”。就以色列在本轮谈判中提出的“新条款”，哈马斯表示反对。

综合多家媒体报道，哈马斯反对的内容包括以色列军队留在加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”，以及以军控制划分加沙地带南北区域的一条交通主干道，以筛查返乡巴勒斯坦人中是否混有哈马斯成员。

8月13日，在加沙地带中部的迈加齐难民营，一名男子查看遭以军袭击后损毁的建筑。新华社发（马尔万·达乌德摄）

8月13日，在加沙地带中部的迈加齐难民营，一名男子查看遭以军袭击后损毁的建筑。新华社发（马尔万·达乌德摄）

按照哈马斯高级成员伊扎特·里什克说法，以色列并未像斡旋方所说那样，“遵循先前多轮谈判所达成一致的内容”。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡要求斡旋方向哈马斯施压，迫使其接受美国总统约瑟夫·拜登5月底提出的停火方案中的“多项原则”。

拜登本月16日接受媒体采访时说，与本轮停火谈判开展前相比，以色列与哈马斯目前“愈发接近”达成停火协议。

美国政府一名官员在接受记者采访时说，参与谈判的各方工作组将继续推进技术性工作，各方高级官员“下周末前”会一直在开罗展开停火谈判。

8月11日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯西北部地区，当地民众在以色列发出疏散警告后撤离。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

8月11日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯西北部地区，当地民众在以色列发出疏散警告后撤离。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

法新社援引一名不愿具名的美国官员说法报道，斡旋方已提前在开罗成立一个“执行部门”，主要负责向加沙地带提供关于人道主义援助等事宜的后勤协调工作。

美国国务卿安东尼·布林肯定于17日访问以色列。美国国务院发言人韦丹特·帕特尔表示，布林肯此次出访一是就停火协议“继续开展密集外交斡旋”，二是“强调中东地区各方应避免局势升级”，防止破坏谈判进程。

以色列一名不愿公开姓名的官员证实，布林肯定于19日与内塔尼亚胡就新一轮停火谈判举行会晤。

停火谈判开展的同时，以色列未停止对加沙地带的军事行动。以军近日在加沙南部汗尤尼斯、中部代尔拜拉赫发传单要求民众撤离，空袭汗尤尼斯部分区域，引发民众逃离。

本轮巴以冲突自去年10月7日爆发以来，已导致巴方超过4万人死亡，加沙地带人道主义危机愈演愈烈，当地平民生存条件愈发艰难。（王逸君）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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