新华社北京8月17日电 世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量，以控制一种更危险的猴痘毒株传播。同一天，欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。

这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织标志和世卫组织总部大楼。新华社记者连漪摄

世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯16日公开表示：“我们确实需要制造商增加产量，这样我们就能获得更多疫苗。”

据法新社报道，世卫组织还要求拥有猴痘疫苗储备的国家把疫苗捐赠给涉疫地区。

红十字会与红新月会国际联合会主管突发公共卫生事件的高级官员布伦雯·尼科尔说，大多数疫苗储备都在富裕国家，迄今为止运往非洲地区的疫苗“只是沧海一粟”。她说，在整个非洲大陆，猴痘病毒检测、治疗手段和疫苗极其缺乏，“这些短缺严重阻碍了当地防控疫情的能力”。

8月15日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市附近尼拉贡戈地区的一座医院里，医务人员对感染猴痘病毒的儿童进行治疗。新华社发（扎南摄）

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织上一次就猴痘疫情发出这一最高级别警报是2022年7月，警报2023年5月解除。

根据世卫组织14日发布的公报，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等非洲国家。

8月15日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市附近尼拉贡戈地区的一座医院里，医务人员对感染猴痘病毒的儿童进行治疗。新华社发（扎南摄）

据多家媒体报道，这一新毒株为猴痘病毒“分支I”的变异株“分支Ib”，去年9月开始在刚果（金）传播。

猴痘疫情眼下已扩散至欧洲和亚洲。瑞典公共卫生局15日发布公报说，斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分支I”毒株。这是在非洲大陆以外地区首次证实发现该毒株感染患者，患者曾前往非洲。

欧洲疾病预防控制中心16日将欧洲联盟出现散发猴痘病例的风险级别从“低”上调至“中等”，将欧盟总体猴痘感染风险从“非常低”上调至“低”，并要求欧洲国家对来自受疫情影响地区的旅客保持高度警惕。

欧洲疾病预防控制中心主任帕梅拉·伦迪·瓦格纳说，由于欧洲和非洲之间的密切联系，必须为出现更多输入型病例做好应对准备。

巴基斯坦卫生部门官员16日说，在过去两天内巴基斯坦至少发现3名确诊感染猴痘病毒的患者，这是今年以来该国发现的首批确诊猴痘感染病例。（刘曦）

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