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“坦中合作为桑给巴尔发展带来活力”（新时代中非合作）

本报记者 龚 鸣 黄炜鑫
2024年08月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　坦桑尼亚桑给巴尔位于非洲东海岸，由桑给巴尔岛、奔巴岛以及邻近的20多个小岛组成。近年来，中国企业积极参与桑给巴尔基础设施建设，促进当地经济社会发展，为中坦友好合作、互利共赢贡献力量。

　　“极大提升国际游客接待能力”

　　从空中俯瞰，桑给巴尔岛犹如一颗明珠镶嵌在印度洋上。飞机降落，一座银白色的钢框架结构建筑映入眼帘。这是由中国进出口银行提供融资支持、北京建工集团有限责任公司承建的桑给巴尔阿贝德·阿马尼·卡鲁姆国际机场（桑给巴尔国际机场）3号航站楼。

　　步入航站楼，玻璃幕墙明亮、大厅宽敞整洁。“这座航站楼设施齐全，让许多初来本地的外国游客都感到惊喜。”导游纳吉姆告诉记者，“航站楼的落成改善了桑给巴尔的交通基础设施，有利于当地更好地为全球游客提供服务。”

　　据了解，桑给巴尔国际机场此前设备陈旧、运力不足，影响了当地旅游业发展。2021年9月，采用中国标准设计、施工的3号航站楼竣工，各类指标达到国际级机场建设标准。

　　据北京建工集团有限责任公司桑给巴尔国际机场3号航站楼项目经理胡伟介绍，项目投运后，该机场航线从原有的20条增加到40余条，“运力提升至东非地区第四名，促进当地5000余人就业，为桑给巴尔带来新的经济增长动力”。

　　“3号航站楼为坦桑尼亚机场建设树立了标杆，极大提升国际游客接待能力。”坦桑尼亚桑给巴尔基础设施、通信和交通部部长哈立德·萨卢姆·穆罕默德表示，中国企业在桑给巴尔打造了一批高品质、惠民生的项目，为当地经济发展、民生改善作出了积极贡献。

　　“感受到坦桑尼亚与中国的友谊”

　　从桑给巴尔国际机场出发，沿着旅游公路1号路行驶，不到半小时便可抵达当地著名旅游景点——桑给巴尔石头城。1号路宽敞平坦，来往车辆川流不息。“中国企业效率高，施工质量好，这条路的路况大有改观，行车更加安全、通畅。”当地司机萨拉赫告诉记者。

　　由中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建的100公里市政道路升级改造项目（升级改造项目）是桑给巴尔历史上最大的公路项目，1号路正是该项目的重要路段。自今年1月开通以来，该路段交通状况明显改善。

　　升级改造项目的主要工程内容包括升级改造主城区约100公里公路、修建两座立交桥以及市政道路附属施工。坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，项目建成后将进一步促进当地道路设施联通。“尤其是1号路主体工程提前完成，极大改善了当地城市面貌，促进桑给巴尔旅游业和贸易的蓬勃发展。”

　　记者来到其中一座立交桥建设现场时，工人们正在搭建桥台。建成后，这将成为当地第一座立交桥。“项目位于主城区核心路段，建成后将极大缓解交通拥堵。”中土集团东非有限公司桑给巴尔联合项目部总经理熊运旭说。

　　据介绍，项目雇用当地员工1200余人。28岁的当地工程师大卫·马萨维今年初加入项目，这是他首次参与道路桥梁项目建设。他说：“我在中企学到了许多专业技能，这有利于我未来的职业发展。”当地工程师乌朋多说：“在与中方的合作中，我们不仅收获了知识和技术，更感受到坦桑尼亚与中国的友谊。”

　　熊运旭告诉记者，2020年，中土集团东非有限公司完成桑给巴尔51.78公里公路项目，在当地赢得良好声誉。公司再次承建市政道路升级改造项目，显示了当地社会对中国企业的信任。

　　“希望未来能吸引更多中方投资”

　　在桑给巴尔主城区主干道卡鲁姆路一侧，蓝白黄相间的米切扎尼购物中心十分醒目。走进购物中心，服装店、玩具店、餐厅、超市等一应俱全。“这是桑给巴尔第一座现代化综合购物中心。”该项目业主代表、桑给巴尔社保基金会高级投资经理恩格·康博颇为自豪地告诉记者。

　　米切扎尼购物中心由中铁建工集团承建，自2020年投入使用以来，已成为当地的一个地标。康博介绍，桑给巴尔旅游资源丰富，每年吸引大量游客，但缺少现代化商业综合体。米切扎尼购物中心的建成，满足了民众和游客休闲、娱乐、购物的需求。

　　“欢迎你们！我的中国朋友！”接待完顾客，纳赛尔·阿里热情地向记者打招呼。阿里是第一个入驻米切扎尼购物中心的店家，经营着一家服装店。“这里的设施和环境很好，客流量很大，我的生意越来越好。”

　　离购物中心不远处，由中铁建工集团承建的基扬瓦尼公交车站正在紧张施工中。康博向记者介绍，这是本地第一个现代化大型公交车站，建成后将进一步改善主城区交通状况，便利民众出行。“中国企业履约能力强，与中企合作很放心。”康博感慨地说，“在中企帮助下，桑给巴尔现代化基础设施越来越多，国际旅游形象得到很大提升，当地民众生活也越来越方便。”

　　“坦中合作为桑给巴尔发展带来活力，为当地民众带来福祉。”姆维尼在接受本报记者采访时表示，“希望未来能吸引更多中方投资，为桑给巴尔民众创造更美好的生活。”

　　（本报记者高石、胡泽曦、王迪参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月18日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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