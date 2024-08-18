新华社哈拉雷8月17日电（记者许正）为期一天的第44届南部非洲发展共同体（南共体）首脑会议17日在津巴布韦首都哈拉雷召开。会议聚焦区域经济一体化和工业化等议题。

来自南共体16个国家政府首脑及代表出席会议，会议的主题是“用创新解锁经济可持续发展新机遇，促进南共体工业化”。津巴布韦总统姆南加古瓦在当天的会议上正式接替安哥拉总统洛伦索，成为南共体新任轮值主席。

姆南加古瓦在致辞中表示，南共体国家必须在所有经济领域实施创新策略以促进价值链增长，尤其要使该地区丰富的矿产和其他自然资源实现增值。南共体将继续大力实施促进该地区发展的项目和计划。同时，南共体国家必须坚决捍卫主权和经济自决权。

姆南加古瓦感谢南共体国家在津巴布韦面对西方多年制裁时的坚定支持，并号召南共体国家团结一致，共同推进该地区发展进程，造福全体民众。

南共体现有16个成员国，其宗旨是在平等、互利和均衡的基础上建立开放型经济，打破关税壁垒，促进相互贸易和投资，实现人员、货物和劳务的自由往来，逐步统一关税和货币，最终实现地区经济一体化。

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