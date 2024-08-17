人民网曼谷8月17日电（记者孙广勇）由中国国家原子能机构主办、中核集团共办的中国—东盟和平利用核技术研讨会8月16日在泰国曼谷召开。此次研讨会以“核创未来·‘核’美家园”为主题，包括开幕致辞、发布仪式、主旨演讲、科技成果展览等环节，旨在围绕工业、农业、医疗、环境治理等领域分享最新成果、聚焦前沿热点，共谋绿色发展、提高人民福祉，为深化推动中国—东盟和平利用核技术合作贡献积极力量。

中国—东盟和平利用核技术研讨会与会嘉宾合影。吴慧琳摄

中国国家原子能机构副主任刘敬、泰国高教科创部次长蓬素、中国驻泰国大使馆公使吴志武、泰国核和平利用委员会秘书长巴实、中核集团副总经理张凯出席论坛并致开幕辞。来自中国、泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨等国家的政府代表、合作伙伴、研究院所和高校专家等参加研讨会。与会人士表示，此次研讨会在泰国国家科技展期间举办，有效展示中国科技创新成果，进一步推进对泰科技合作，为中国—东盟全面战略合作伙伴关系增添新内涵。

刘敬致辞时表示，今年是中国—东盟建立战略伙伴关系21周年，也是构建更为紧密的中国—东盟命运共同体提出11周年。11年来，中国与东盟携手前行、相互成就，经济社会发展取得了长足发展，在核技术应用领域也结出了累累硕果，不仅实现了核技术领域的产业相通，更实现了民心相通。要全面立足东盟各国发展基础，携手东盟伙伴搭建交流发展平台，把握机遇深化合作，携手东盟伙伴和平用核创新发展。

“中国与东盟双方在科技、投资、贸易等领域的合作持续深化，在和平利用核技术领域沟通密切、互动频繁，合作意愿强烈。”吴志武指出，研讨会为中泰、中国—东盟之间搭建了很好的在核技术领域的交流合作平台，在经验、知识充分交流分享的基础上，培育核领域合作新的增长点，有助于实现共享机遇，优势互补，合作共赢，深化推动中泰、中国—东盟更广阔领域的合作贡献积极力量，让核技术更好地服务于建设繁荣家园、和平家园、友好家园，助力构建区域国家更加紧密的命运共同体。

张凯总结了中国—东盟在亚太区域已完成的成功范例，并从深化项目合作，共谋融合发展；深化创新协作，共享发展成果；深化交流对接，共画美好蓝图；深化能源合作，共建绿色未来四个方面展望下一步深化合作方向，秉承开放共享的发展理念，为建设中国—东盟“核”美家园、构建更为紧密的人类命运共同体贡献方案、智慧和力量。

蓬素表示，研讨将积极推动东盟国家与中国在核能、核技术及其应用领域的合作与协作，不仅提供宝贵的知识，而且为技术和经验分享提供了绝佳的机会，希望继续推进这一领域的发展，通过创新与合作推动核技术进步，实现更安全、更可持续的未来。

研讨会期间，与会人员共同见证“中国—东盟和平利用核技术成果展望”发布仪式，来自中国、泰国、柬埔寨、越南、老挝的代表分别作主旨演讲。

中国国家原子能机构秘书长黄平在接受记者采访时表示，中国与东盟已达成全面战略伙伴关系行动计划，中国国家原子能机构将继续积极推动与东盟各国合作伙伴共享“核”美家园的理念、经验和良好实践，不断深化中国东盟核技术领域全方位合作，共同推动核能更好助力东盟经济、社会和环境可持续发展。

与此同时，中国—东盟和平利用核技术成果展于8月16日-25日在曼谷举行。

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