人民网东京8月17日电（记者朱玥颖）8月16日，首届《云龙子杯·艺术东京——青少年书画篆刻展》在东京中国文化中心举办颁奖仪式。本次展览汇集了来自中国、日本、新加坡、柬埔寨、老挝、印度尼西亚、马来西亚、美国、菲律宾、泰国、澳大利亚等11个国家的青少年创作的500余件优秀作品，充分展现了各国青少年对中国书法、绘画和篆刻艺术的热情。

参加本次展览的青少年在现场进行书法创作。主办方供图

日本前首相鸠山由纪夫为本次展览发来视频祝词。他表示，本次展览汇集了很多优秀作品，展示了艺术无国界。希望观众能感受到作品的能量与热情。虽然世界上仍存在着战争和冲突，但是我相信展览中的每位创作者通过艺术，能够充分表达自己对和平的渴望和对未来的美好祝福。

云龙子艺术协会主席云龙子在致辞中说，本次展出的500多件作品，虽然艺术表现形式不同，但创作的初心和表达的内涵是一致的，即通过艺术，祈愿和平、卓越、友善和美好的明天。

东京中国文化中心主任罗玉泉在致辞中表示，感谢每一位冒着台风专程从各国赶来的嘉宾和青少年们。这是东京中国文化中心首次举办的来自世界11个国家青少年参展的世界级展览。期待本展能够吸引更多青少年关注和喜爱中国传统文化，用书法、绘画、篆刻等艺术形式彰显中国传统文化的魅力。

“云龙子杯”以新加坡华人艺术家云龙子先生命名，是展示青少年艺术才华和促进艺术交流的平台。主办方表示，衷心希望本次展览能够见证各国参展青少年的友谊，为未来的艺术道路开启一盏明灯。也期待本次展览能够激发出更多青少年的创作热情，用自己的艺术和创意描绘出更加灿烂的明天。

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