人民网北京8月17日电 （记者李欣怡）中国—马来西亚行业合作对接会16日在京召开。会议由RCEP产业合作委员会同马来西亚制造商联合会共同举办，中方及马来西亚相关全国性行业商协会负责人及代表与会，围绕中马两国产业发展新态势、RCEP为行业合作带来的新机遇等议题展开讨论。

RCEP产业合作委员会主席许宁宁在致辞中就进一步加强中马两国经贸合作提出三点建议。一是两国增进互信，强化合作目标，做细、做实发展战略政策及举措的对接合作。二是两国合作进一步制度化、体制化、机制化、系统化。三是充分挖掘产业互补性。两国行业商协会、地方政府在产业合作中应进一步发挥作用，共同制定产业对接合作行动计划，优化产业链和供应链，创新、务实推进产业合作。

马来西亚制造商联合会主席、丹斯里拿督苏添来表示，马来西亚和中国有着悠久的合作历史。自2009年以来，中国连续15年成为马来西亚第一大贸易伙伴。中国在马来西亚的投资刺激了基础设施、制造业等领域的增长。此次会议的召开旨在落实两国《关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明》，积极推动双方行业对接、产业合作，充分发挥双方行业商协会的作用，促进双方贸易和投资向高质量方向发展。

苏添来建议，两国产业界应积极探索新的合作途径，充分发挥彼此在各领域的独特优势，把握合作机遇，携手应对挑战，为促进地区繁荣发展做出贡献。

会上，中国信息产业商会会长聂玉春、中国塑料加工工业协会理事长王占杰、中国副食流通协会会长何继红、中国皮革协会副理事长陈占光、中国缝制机械协会副理事长吴吉灵、中国五金制品协会副理事长金立新、中国造纸学会副理事长王晓昕以及马来西亚化学工业委员会执行主席、马来西亚国家信息通信技术协会首席执行官、马来西亚工业气体制造团体主席、马来西亚消防协会会长、马来西亚化妆品及盥洗用品团体执行委员、马来西亚陶瓷工业团体主席、中国服装协会、全国工商联石油业商会等中马两国行业商(协)会领导人发言交流，强调扩大、深化中马产业合作符合当前两国发展需求。

与会者还积极评价RCEP产业合作委员会在推动中马经贸合作中所做的工作，表示将继续同委员会加强协作，携手推动中马行业高质量对接，为两国产业链、供应链注入新活力。

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