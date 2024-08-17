人民网莫斯科8月16日电 （记者肖新新）8月15日，中国驻俄罗斯使馆举办“共享中国全面深化改革新机遇”中国共产党二十届三中全会精神研讨会。张汉晖大使、常旭红公使和俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫，俄国家杜马、主要政党、外交部、俄中友协、主要智库等80余人与会。

张大使围绕党的二十届三中全会重大意义和《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》丰富内涵进行系统阐释与深入解读，强调全会释放出将新时代改革开放进行到底的明确信号，将为中俄深化务实合作、互促发展振兴带来更多机遇。

梅利尼科夫表示，中国改革开放的成功经验值得俄方借鉴，进一步全面深化改革的决心令人钦佩，相信全会将为中国和世界发展注入新动力。俄方愿同中方一道加强发展战略对接，深化各领域务实合作，为构建公正合理的多极世界作出更大贡献。

研讨会现场气氛热烈，与会嘉宾深入交流，高度评价全会的时代价值与世界意义，称赞中国式现代化发展成就，积极展望中俄关系的光明前景。

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