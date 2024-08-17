人民网约翰内斯堡8月16日电（张茜） 8月13日，延锋彼欧（南非）汽车外饰系统有限公司在茨瓦尼市罗斯林地区举行了隆重的开业仪式。中国驻南非大使馆代表、南非贸易、工业与竞争部（DTIC）代表、茨瓦尼市政府代表，宝马南非公司董事会成员代表、罗斯林汽车工业园区（AIDC）代表、南非汽车零部件制造商协会（NACCAM）代表及南中经贸协会代表等嘉宾莅临现场。

嘉宾合影。人民网 张茜摄

延锋彼欧是由延锋汽车饰件系统有限公司与法国OPmobility公司共同投资建立的合资企业，作为中国排名第一的汽车外饰零件供应商，延锋彼欧在国内拥有33家生产基地。南非工厂是延锋彼欧在海外设立的首个工厂，占地面积达50,000平方米，为南非宝马新X3车型提供保险杠总成、门槛总成、扰流板总成等零部件及配套服务。该工厂的设立对延锋彼欧国际化具有重要战略意义。

延锋彼欧南非公司总经理张鑫致辞。人民网 张茜摄

延锋彼欧总经理倪建华致辞。人民网 张茜摄

开业仪式上，延锋彼欧南非公司总经理张鑫介绍了南非工厂自2022年7月正式开工以来的建设进展，讲述了国内支持人员和当地员工在项目推进过程中艰苦奋斗的点点滴滴，并从文化融合和社会责任等方面阐述了企业价值观。随后，各位嘉宾代表上台致辞，向延锋彼欧表示祝贺，并展望未来的共同发展。延锋彼欧总经理倪建华在发言中表示，延锋彼欧将继续坚持绿色能源的可持续发展战略，在南非打造数字化工厂，全力推动南非汽车工业的发展，并致力于创造良好的就业环境。

茨瓦尼市市长委员会成员汉内斯·科兹致辞。人民网 张茜摄

茨瓦尼市市长委员会成员汉内斯·科兹（Hannes Coetzee）表示，延锋彼欧南非工厂投资10亿兰特并创造了325个工作岗位，这是南非汽车行业的一个重要里程碑。作为茨瓦尼市经济发展和空间规划事务负责人，他对此感到非常兴奋，这表明，国际企业将茨瓦尼市视为投资目的地，茨瓦尼市欢迎各方投资，该市政府正在努力加快和简化发展流程，使企业可以更加便捷地开展业务。鉴于汽车行业对茨瓦尼市经济的支撑作用和就业的重大贡献，该市联合政府希望通过像延锋彼欧这样的优秀投资案例引领更多投资进入茨瓦尼市。

嘉宾点亮灯柱。人民网 张茜摄

随着全场倒计时，十位嘉宾共同点亮了象征工厂开业的灯柱，彩带喷涌而出洒满舞台，标志着南非工厂开业仪式圆满成功。延锋彼欧（南非）汽车外饰系统有限公司的开业代表着中国高端制造业在南非市场的重要拓展，并为南非汽车工业的发展提供坚实助力。

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