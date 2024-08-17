人民网迪拜8月16日电 （记者任皓宇）中阿山东工业园与哈伊马角经济区近日签署合作协议，加强双方经济领域合作，共同推动建设中阿山东工业园。阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡希米，哈伊马角经济区首席执行官拉米·杰拉德，山东省木材与木制品协会会长、中阿山东工业园董事长杨曰录等出席签约仪式。

签约仪式现场。哈伊马角媒体办公室供图

据介绍，中阿山东工业园是由山东省木材与木制品协会组织其会员单位共同参与，并由山东省山木投资控股股份公司投资建设的综合性工业园区，首期占地面积超过45万平方米。

杰拉德表示，哈伊马角的制造业正在蓬勃发展，中阿山东工业园区的建立可以为哈伊马角发展多元经济提供重要助力。“该项目也进一步加强我们与中国的经济联系，我们将为中国投资者提供一个更好的投资发展环境。”

杨曰录表示，哈伊马角为产业园建设发展提供了全面支持。“我们将与合作伙伴一道，促进中阿双方在工业领域的合作与发展，为推进共建‘一带一路’高质量发展作出贡献。”

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