新华社赫尔辛基8月16日电（记者陈静 薛东梅）斯德哥尔摩消息：欧洲疾病预防控制中心在16日发布的最新风险评估中指出，鉴于非洲地区猴痘病毒“分支I”毒株的快速传播，欧洲很可能会出现更多的输入病例。不过，只要能迅速诊断这些输入病例并采取有效防控措施，欧洲地区猴痘病毒的持续传播风险依然很低。

欧洲疾控中心提高了欧盟和欧洲经济区民众以及前往受影响地区旅行者的感染风险等级。前往受影响地区并与当地社区有密切接触的人员，感染风险为“高风险”；与确诊或疑似输入病例有密切接触的人员，感染风险等级为“中风险”。欧洲疾控中心主任帕梅拉·伦迪-瓦格纳表示：“考虑到欧洲与非洲之间的紧密联系，我们必须为应对更多的‘分支I’猴痘输入病例做好准备。”

该机构预计，通过加强监测和应急准备，以及充分发挥各成员的医疗资源和应对能力，猴痘病毒“分支I”毒株对欧洲的影响会较小。但仍需注意的是，导致此次非洲出现疫情的毒株与2022年毒株不同，后者目前在欧洲及全球范围内仍在低水平传播。

世界卫生组织14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是自2022年7月以来世卫组织第二次就猴痘疫情发布《国际卫生条例》所规定的最高级别警告。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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