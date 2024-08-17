新华社联合国8月16日电（记者潘云召）联合国秘书长古特雷斯16日说，为了给加沙地带儿童接种脊髓灰质炎（脊灰）疫苗，必须在当地实施暂时停火。

古特雷斯当天在纽约联合国总部对媒体表示，脊灰病毒已在加沙地带传播，儿童面临危险，联合国已准备在加沙地带为64万多名10岁以下儿童接种脊灰疫苗，世界卫生组织已批准发放160万剂脊灰疫苗。

古特雷斯呼吁各方立即提供具体保证，确保为疫苗接种活动而实施人道主义暂时停火。他警告说，在战火肆虐的情况下不可能开展疫苗接种。如果不对脊灰病毒加以控制，这一病毒不仅会对加沙儿童造成灾难性影响，也会对周边国家和地区造成灾难性影响。

联合国儿童基金会正在协调疫苗的运输及储存，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处已安排医疗队进行接种并协助后勤工作。古特雷斯说，为了确保疫苗接种顺利进行，不仅需要为疫苗和冷链设备运输提供便利，准许脊灰病毒专家进入加沙地带，提供医疗队工作所需的燃料、互联网和电话服务等，更重要的是需要保障接种活动安全，包括卫生工作者的安全、儿童及其家庭前往医疗机构的安全、相关医疗设施免遭轰炸的安全等。

古特雷斯说，加沙地带的医疗、供水和卫生系统已被摧毁，大多数医院和保健设施无法运转，人们为了安全而不断逃亡。冲突严重破坏了常规免疫接种，加剧了麻疹和甲型肝炎等可预防疾病的传播，“挑战非常严峻”。

据世卫组织发布的消息，研究人员日前在加沙地带汗尤尼斯等地的废水样本中发现脊灰病毒。巴勒斯坦卫生部16日发表声明说，加沙地带已确认一例脊灰病例。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童，病情严重时可能瘫痪或死亡。该病尚无治愈方法，接种疫苗是预防该病最经济有效的方法。联合国数据显示，今年一季度加沙地带的常规脊髓灰质炎免疫覆盖率从2022年的99%降至不到90%。

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