新华社莫斯科/基辅8月17日电 乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基16日向乌总统泽连斯基汇报时称，乌军在俄罗斯库尔斯克州一些地区推进了1至3公里，并俘虏了俄军士兵。俄罗斯国防部当天通报说，俄集团军部队正在库尔斯克州挫败乌入侵俄联邦领土的企图。

俄国防部说，自乌克兰军队本月6日对与乌接壤的库尔斯克州发动大规模攻击以来，乌方损失了2640名士兵、37辆坦克和32辆装甲车。俄使用空军、无人机和导弹对乌两个机械化旅、1个突击旅以及1个旅的国民警卫队人员和装备进行打击。

库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫16日证实，乌军摧毁了该州格卢什科夫斯基区谢伊姆河大桥。格卢什科夫斯基区部分居民点撤离通道已被切断。他还表示，州政府将统计因乌军入侵造成的居民损失。

俄国防部16日在社交媒体发布消息说，俄武装力量在乌克兰苏梅州一居民点摧毁2套美国制造的“海马斯”多管火箭炮发射系统。俄海军黑海舰队米-8和卡-29直升机在黑海击毁5艘向克里米亚半岛航行的乌军无人艇。

据俄国防部16日发布的特别军事行动进展通报，过去一周内，俄武装力量使用精确制导武器和攻击型无人机对乌克兰军工综合体企业、机场基础设施以及攻击型无人机的组装和储存地点进行了17次集群打击。俄还对乌燃料库、武装部队预备队集结地、民族主义组织和外国雇佣军临时部署点进行了打击。

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