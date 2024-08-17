人民网清迈8月16日电（记者白元琪）当地时间8月16日，澜沧江—湄公河合作第九次外长会在泰国清迈举行。会后，中共中央政治局委员、外交部长王毅在会见记者时谈及缅甸问题。

王毅表示，此次出席澜湄合作外长会前，我应邀赴缅甸访问，会见缅甸领导人敏昂莱、前国家和平与发展委员会主席丹瑞，同丹穗副总理兼外长举行会谈，表明中国坚定弘扬中缅“胞波”情谊，奉行不干涉内政原则，奉行面向缅甸全体人民的对缅友好政策。作为负责任大国和联合国安理会常任理事国，中方始终致力于维护地区的和平稳定。我们支持缅方维护独立、主权、国家统一和领土完整，支持缅方致力于国内和平稳定、发展经济、改善民生，支持缅方按照新的“五点路线图”，在缅宪法框架内实现国内政治和解，通过大选重启民主转型进程。中方反对在缅国内挑动内乱内战的行为，反对域外势力蓄意干涉缅甸内政，反对任何离间中缅关系、抹黑污蔑中国的言行。

中缅双方一致同意进一步巩固政治互信，深化各领域务实合作，切实维护在缅中方人员项目和中缅边境地区的安全稳定，加大联合打击跨国犯罪力度，推动中缅命运共同体建设走深走实。中方愿同各方一道，发出支持缅甸止战维稳、保障人民安全、反对外来干涉的共同声音。东盟大家庭不能缺少缅甸。中方支持东盟保持自身团结，支持落实东盟涉缅“五点共识”，支持东盟作为斡旋主渠道，以“东盟方式”推动缅甸问题“软着陆”。我们期待各方为缅甸实现稳定、和解和发展发挥建设性作用。

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