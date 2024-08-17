人民网清迈8月16日电（记者白元琪）当地时间8月16日，澜沧江—湄公河合作第九次外长会在泰国清迈举行。会后，中共中央政治局委员、外交部长王毅同泰国外交部次长艾斯丽共同会见记者。

王毅表示，澜湄合作第九次外长会刚刚成功举行，会议达成广泛共识，取得丰硕成果。我们一致认为，澜湄合作的引领作用更加明显，已成为地区合作的“金色平台”。中国同湄公河五国的战略互信不断加深，实现了双多边命运共同体全覆盖，共同走在构建人类命运共同体的时代前列。中老铁路、中泰铁路、金港高速等战略项目持续释放黄金大通道综合效应。中国与湄公河五国贸易比10年前翻了一番，今年上半年突破2000亿美元，再创新高。六国打造的澜湄甘泉行动、丰收澜湄、绿色澜湄计划等项目集群成果亮眼，造福民生。随着中泰、中老免签政策落地，六国民众往来更加方便，澜湄人民日益“亲如一家”。

我们一致认为，澜湄合作的战略影响更加突出，对地区和平发展具有重要意义。当前国际形势变乱交织，不确定难预料因素明显增多，澜湄国家加强团结合作、携手应对风险挑战，是共同利益之需，也是国际社会期待。今年是和平共处五项原则发表70周年。我们将共同弘扬五项原则精神，坚持团结协作正确方向，做彼此信赖的好邻居、好伙伴。我们要发扬驰而不息的“推土机”精神，不折不扣，扎实推进，构建更为强韧的澜湄流域经济发展带，助力东盟缩小发展差距。我们将坚持真正的多边主义和开放的区域主义，反对“小院高墙”，反对“脱钩断链”，反对搞排他性小圈子，以自身的稳定性、确定性为地区乃至世界持久和平与发展作出“澜湄贡献”。

我们一致认为，澜湄合作的巨大潜力正在释放、未来前景更加光明。六国决心朝着以下四个方向重点努力：

一是打造平安的澜湄。六国将坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，深入推进“平安澜湄”行动，合作打击网赌电诈、毒品走私等跨境犯罪，探讨建立澜湄司法和法律合作机制，共同应对非传统安全挑战。

二是打造创新的澜湄。六国将加快建设创新走廊，完善地区科创合作机制，丰富数字经济、绿色发展合作内涵。中方愿帮助湄公河国家加强人工智能能力建设，以澜湄国家云计算创新中心为基础，打造澜湄算力基础设施合作网络。

三是打造可持续的澜湄。六国将深化铁路、公路、港口、电网互通，加强产能投资合作，维护地区产供链稳定。中方将建设澜湄大气监测、气象服务、应急协作、地震分析等平台，提升流域可持续发展能力。

四是打造友好的澜湄。明年将迎来中泰建交50周年和中越、中缅建交75周年，中老、中柬关系也处于发展的关键阶段。我们要深化教育、媒体、智库、宗教、地方交往，进一步便利人员往来，让“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化更加深入人心。

王毅说，今年是澜湄合作倡议提出10周年。澜湄流域六国“同饮一江水，命运紧相连”，澜湄合作应运而生，从无到有，快速发展。前不久召开的中国共产党二十届三中全会明确指出，中国将进一步全面深化改革，推进中国式现代化。这将为本地区和世界注入新动力、带来新机遇。在共同追求现代化的历史进程中，澜湄合作的步伐只会越迈越大、行稳致远。我们将发扬“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的澜湄精神，共同谱写澜湄国家命运共同体的新篇章，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

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