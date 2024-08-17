人民网清迈8月16日电（记者白元琪）当地时间8月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在泰国清迈主持澜沧江－湄公河合作第九次外长会时，就澜湄合作下阶段发展提出四点建议：

一是着眼和平稳定，坚守共同愿景。面对动荡不安的国际形势，要坚持真正的多边主义和开放的区域主义，坚决抵制零和博弈和“脱钩断链”，共同建设休戚与共、和衷共济的澜湄家园。要秉持开放包容精神，积极探讨同联合国开发计划署、联合国粮农组织等国际组织开展三方合作，助力地区国家发展。

中方愿同湄公河国家秉持共同、综合、合作、可持续安全观，深入推进“平安澜湄行动”，尽快召开澜湄执法安全合作部长级会议，加快建立澜湄司法和法律合作机制，加大联合打击跨国犯罪活动力度，共同维护地区稳定安宁。

二是着眼创新驱动，弥合智能鸿沟。加快落实《澜湄地区创新走廊建设共同倡议》，完善地区科技创新合作机制。愿通过政策对话、联合研究、人才培养等灵活方式，帮助湄公河国家加强人工智能能力建设，释放更多智能红利。中方已邀请湄公河五国派员来华参加人工智能能力建设培训班暨研讨会，将以澜湄国家云计算创新中心为基础，打造中国－澜湄算力基础设施合作网络，让人工智能更好服务澜湄国家发展。

中方愿同湄公河国家继续落实“澜湄太空合作计划”，尽快发射“复旦一号·澜湄未来星”，支持复旦大学筹建澜湄青年天体科学研究中心，为六国开展太空观测与技术应用交流合作提供重要平台。

三是着眼联动发展，提升增长动能。中方愿同湄公河国家加快推进澜湄互联互通网络建设，共同编制互联互通合作规划，推动中老铁路向南延伸、联通中老泰、助力国际陆海贸易新通道建设，积极推动地区联通网络拓展至更广领域。

中方愿同湄公河国家继续落实澜湄国家产能合作三年行动计划，发挥产能合作联合工作组作用，举办产能与投资合作促进活动，探讨建设信息共享平台，开展人力资源培训合作，维护地区产业链供应链稳定畅通。

中方积极支持湄公河国家乡村和农业振兴，愿深入推进智慧农场一体化发展试点，加强湄公河国家农产品生产加工、贸易消费的全链条数字合作，建立果品可追溯体系，提升湄公河国家农产品竞争力和农业生产体系韧性。

中方积极支持加强应对气变和防灾减灾合作，赞赏此次外长会发表《澜湄清洁空气倡议联合声明》，将在未来三年内完成“澜湄国家大气环境质量监测技术示范”“澜湄流域气象综合服务共享平台”“澜湄区域应急信息共享与协作系统”等平台建设。共同落实好《关于深化澜湄水资源合作的倡议》，推动水资源合作提质升级。

四是着眼民心相通，培育澜湄文化。要用好“免签时代”红利，推动六国人员往来便利化，发挥澜湄旅游城市合作联盟作用，加快筹建澜湄航空发展合作联盟，促进湄公河国家旅游业可持续复苏。中方将继续用好澜湄学院、澜湄职业教育培训中心等平台，加强同湄公河国家高等教育和职业教育合作。

办好明年中泰建交50周年和中越、中缅建交75周年纪念活动，搭建澜湄国家广播电视媒体合作平台，继续举办澜湄国家文化艺术节、澜湄国际电影周、澜湄地方合作发展论坛等交流活动，让“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化更加深入人心。

(责编：艾雯、刘慧)