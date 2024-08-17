人民网清迈8月16日电 （记者白元琪）当地时间8月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在泰国清迈主持澜沧江—湄公河合作第九次外长会时，总结澜湄国家命运共同体建设取得的积极进展。

一是持续夯实命运共同体的政治共识，中国与湄公河国家高层互动频繁，加快对接国家发展战略，积极落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。今年“澜湄周”六国各部门各地方举办活动的数量和规模均超往年，《澜湄合作五年行动计划》有效落实，命运共同体意识更加深入人心。

二是不断织密命运共同体的联通网络。中老铁路开通两年半跑出“加速度”，累计发送旅客超过3400万人次，货物超过4000万吨。“澜湄快线”与中欧班列等联运模式运行良好，中老泰联通发展、中越边境铁路、国际陆海贸易新通道扎实推进，澜湄跨境公路、港口、机场、电力等“陆海天网”互联互通格局基本形成。澜湄国家跨境投资与产供链合作体系日益完善，检验检疫、跨境支付、法律法规等“软联通”加紧推进。中国云南关累港进境水果监管场地正式投用，首批湄公河国家农产品沿水路直达中国。今年上半年，中国与湄公河国家贸易总额突破2000亿美元，同比增长12%，中方继续成为湄公河国家最大贸易伙伴。

三是积极打造命运共同体的创新引擎。澜湄创新走廊合作平台建设加紧推进，年内有望落地，将为地区科技减贫、产业创新、数字经济注入新动力。中方正牵头建设澜湄地区新职业技能提升课程资源库，为本地区新业态、新技术发展提供支撑。六国积极推进生态保护和低碳发展示范合作，就大气监测和污染治理、湿地保护、绿色交通等开展多个项目。“澜湄农业合作百千万行动计划”在湄公河国家开展数十个农技推广项目，培训5000余人次农业致富带头人，建设9000多公顷示范良田，有力促进地区国家农业经济绿色转型。总额50亿美元的澜湄合作共同发展专项贷款逐步落地，为地区企业创业提供有力支持。

四是着力架设命运共同体的民心桥梁。今年，中泰、中老免签政策相继落地，中柬人文交流年顺利启动，六国人民“双向奔赴”，像亲戚一样常来常往。澜湄旅游城市合作联盟即将落户重庆，澜湄视听周、澜湄青年创新设计大赛、澜湄青年企业家论坛等活动成功举行。澜湄“爱心行动”（先心病筛查治疗）“湄公河太阳村”（太阳能电力供应）“清水入户”乡村示范项目等一大批民心工程给六国民众带来实实在在的福祉。

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