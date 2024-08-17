人民网里约热内卢8月15日电 （记者陈海琪）当地时间8月15日，巴西里约华人联谊会成立40周年庆祝活动在里约华人联谊会会馆举行。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西联邦国会众议员马塞洛·奎罗兹、巴西里约华人联谊会会长陈秉文出席活动并致辞。

田敏肯定里约华人联谊会建会40年来在团结侨胞、传承中华优秀传统文化、促进领区侨社事业发展和中巴经贸往来方面所做工作，勉励该会守正创新，凝心聚力，继续为和谐侨社建设、增进侨胞福祉、促进中巴民间友好往来作出新贡献。她希望领区广大同胞以中巴建交50周年为契机，继续发挥好融通中外的桥梁纽带作用，当好中巴文明交流互鉴的友好使者，与总领馆一道，为实现中华民族伟大复兴、为深化中巴传统友谊作出更大贡献。

陈秉文表示，华联会成立40年来，始终秉承对外开放、合作共赢的理念，与各方机构密切合作，推动了中巴友好关系的发展，成为了巴西华人社区的重要组成部分，也见证了中巴两国人民文化相融、民情相通的深厚友谊。

奎罗兹对华联会在过去40年中的成就表示祝贺，他强调了巴中两国合作的重要性，并希望华联会在未来继续做好巴中两国各领域友好合作的桥梁。

中国驻里约热内卢总领馆总领事田敏在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西里约华人联谊会会长陈秉文在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西联邦国会众议员马塞洛·奎罗兹在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西里约天主教大学校长安德森·佩德罗索在致辞中表示，里约热内卢天主教大学孔子学院是促进巴西与中国文化交流的地方。13年来，孔子学院一直肩负着传播中国语言文化的使命。来自两国的青年才俊在这里相遇，交流思想，梦想未来。希望未来可以继续与华联会等华侨华人社团密切合作，共同促进巴中两国人民民心相通。

中海油巴西公司代表王志翔在致辞中表示，近年来，中海油公司在巴西大力推动本地化发展，深刻感受到中国的形象、中企的形象、中国人的形象是一体铸就、息息相关的。中海油在巴西良好的业务表现赢得了巴西社会各界的高度认可。祝愿中巴两国合作再创新高，友谊再创佳话。

巴西里约天主教大学校长安德森·佩德罗索在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中海油巴西公司代表王志翔在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国西北民族大学校长王彦斌在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国西北民族大学“多彩中华”艺术团在活动现场表演中国传统歌舞。人民网记者 陈海琪摄

活动上，专程为庆祝中巴建交50周年到访里约的中国西北民族大学“多彩中华”艺术团带来了中国传统歌舞表演，赢得现场中外嘉宾阵阵掌声。中国西北民族大学校长王彦斌表示，此次西北民族大学派出的“多彩中华”中国民族艺术团在保留传统特色的基础上，积极融入现代元素，展现出新时代中国民族音乐的创新与活力。希望可以利用此次演出对外“讲好中国故事”，传播中华文化，推动国际文化交流。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、领侨处处长齐冀，彼得罗波利斯市长鲁本斯·博姆坦波，巴西外贸商会联合会会长阿代尔·卡内罗等100多名中巴各界友好人士出席了此次活动。

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