人民网里约热内卢8月16日电 （记者时元皓）为庆祝中国和巴西建交50周年，当地时间16日晚，中国国家电网巴西控股公司（简称“国网巴控公司”）在里约热内卢举行“能源引领未来”主题文艺演出活动，马累明日之潮交响乐团等艺术团体、艺术家带来精彩歌舞表演，中巴各界人士百余人观看演出。

马累明日之潮交响乐团在“能源引领未来”文艺演出活动中表演。人民网记者 时元皓摄

中国驻里约热内卢总领事田敏在致辞中表示，半个世纪以来，中巴两国始终相互尊重、平等相待、合作共赢，两国关系持续稳定向前发展。电力是中巴两国务实合作的重要领域，国网巴控公司为巴西能源安全稳定供应贡献中国智慧，是中巴两国在电力能源领域互利共赢的合作典范。

国网巴控公司董事长孙涛在致辞中表示，长期以来，国网巴控公司在特高压输电、服务巴西清洁能源转型等方面取得长足进步，同时积极履行社会责任，推动中巴两国文化、体育、艺术等领域的交流合作。公司未来将继续积极对接巴西发展战略和市场需求，为巴西经济社会发展注入新的活力。

“中国是我们重要的合作伙伴。”巴中企业家委员会主席、巴西前驻华大使卡斯特罗·内维斯在致辞中表示，建交50年来，巴中双边贸易额持续增长，各领域交流合作成绩斐然。近年来，绿色能源和可持续发展成为中国对巴西投资的热点领域，相关项目和产品也将进一步改善巴西的能源矩阵。

观众在现场观看“能源引领未来”文艺演出。人民网记者 时元皓摄

演出现场，长期受国网巴控公司资助的、由里约当地贫民社区青少年组建的马累明日之潮交响乐团演奏了多首中巴经典曲目，乐团的合唱队还演唱了中文歌曲。此外，来自中巴两国的艺术家还带来了琵琶独奏、孔雀舞、桑巴舞等表演，现场掌声不断。

活动在国网巴控公司总经理孙鹏的结束语中落下帷幕。孙鹏表示，此次演出活动不仅为庆祝已有的友谊，更为展望未来的合作。愿这次相聚成为新的起点，带领中巴走向更加紧密的合作与交流。

文艺演出活动外，国网巴控公司还在里约举办了中国书画和瓷器艺术品展览。

观看“能源引领未来”文艺演出的嘉宾合影。 人民网记者 时元皓摄

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