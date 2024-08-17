人民网巴西利亚8月15日电（记者邵世均、宋亦然）当地时间8月15日下午，巴西国会举行庆祝中巴建交50周年特别会议。中国驻巴西大使祝青桥、巴西参议院巴中友好小组主席特拉德、众议院巴中友好小组主席阿尔梅达、国会巴中议员阵线主席皮纳托、科技创新部部长桑托斯、副外长萨博亚及各界友好人士代表出席。

中国驻巴西大使祝青桥在巴西国会庆祝中巴建交50周年特别会议上发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

祝青桥在致辞中表示，中巴建交50年来，双方始终不渝坚持相互尊重、平等相待，坚持互利共赢、共谋发展，坚持文明互鉴、民心相通，坚持协调合作、共担责任。面向未来，双方要以两国元首战略擘画为引领，深化战略互信，促进务实合作，密切多边协作，共同构建中巴命运与共的光明未来。在此过程中，中方愿同巴方持续加强两国立法机构对话合作，不断巩固中巴友好民意和社会基础，为中巴关系健康稳定深入发展作出更大贡献。

巴西国会庆祝中巴建交50周年特别会议现场。人民网记者 宋亦然摄

巴方嘉宾在致辞中回顾了两国建交半个世纪以来各领域合作丰硕成果，积极评价巴中合作有力促进各自繁荣福祉，表示巴西立法机构愿在两国领导人战略引领下，积极助力深化两国友好，推动开辟巴中关系更加光明的未来。

双方嘉宾共同发布建交50周年纪念章。人民网记者 宋亦然摄

纪念活动期间还发布了建交50周年纪念章和纪念邮票，并举行了图片展和中国文化表演等活动。

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