人民网巴西利亚8月15日电（记者宋亦然、邵世均）当地时间8月15日晚，中国驻巴西大使馆隆重举行庆祝中巴建交50周年招待会。巴西众议长里拉、代外长达罗莎、科技创新部部长桑托斯、文化部部长梅内塞斯、驻华大使高望，及外交部、农业部、财政部、教育部、司法部等巴西政府官员、各界友好人士、外国驻巴使团、旅巴华侨华人、在巴中资机构等300余人出席。

中国驻巴西大使祝青桥在招待会现场发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

祝青桥在致辞中表示，50年前中巴建立外交关系，翻开了东西半球两个最大发展中国家友好合作的历史篇章。50年来，双方始终相互尊重、平等相待、合作共赢，推动两国关系持续稳定深入发展。2023年4月卢拉总统访华，习近平主席同其共同引领开辟新时代中巴关系新未来。今天，两国元首就建交50周年互致贺电，强调双方将以此为新起点，赋予中巴关系新的时代内涵。中方愿同巴方一道，朝着两国元首指明的方向，加强发展战略对接，深化各领域交流合作，将两国全面战略伙伴关系提升至新高度，共同构建中巴命运与共的光明未来，推动中巴关系始终走在发展中大国关系前列。

巴西代外长达罗莎在招待会现场代表巴西政府发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

达罗莎代表巴西政府致辞表示，半个世纪以来，巴中互尊互信、携手发展，取得丰硕合作成果。巴中关系已超越双边范畴，为维护世界和平与稳定作出突出贡献，树立了发展中大国团结合作的典范。巴方愿同中方共同努力，持续提升巴中关系水平，深化可持续发展、能源转型、低碳经济、基础设施、科技创新等领域合作，以坚定信心和饱满热情共创两国关系更加美好的未来。

招待会气氛热烈，巴西陆军军乐队现场演奏两国国歌，北京舞蹈学院和浙江婺剧艺术研究院表演了极具中国文化魅力的民族舞蹈、传统曲艺、民乐演奏等节目。招待会期间首发庆祝中巴建交50周年纪念封和文集，播放了“中巴友好50年”等系列宣传片，展出“中国—巴西：命运与共的伙伴”绘画征集活动优秀作品。来宾们盛赞中巴关系发展的丰硕成果，祝福两国友好地久天长。多家中巴媒体对活动进行现场报道。

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