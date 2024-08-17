人民网巴西利亚8月16日电（记者邵世均、宋亦然）当地时间8月15日上午，巴西外交部以“50年友谊与合作：迈向包容与可持续发展”为主题举办庆祝中巴建交50周年研讨会。巴西副总统阿尔克明、中国驻巴西大使祝青桥，以及巴西代外长达罗莎、科技创新部部长桑托斯等出席活动，巴西政商学媒代表、驻巴使团等约200人参加与会。

巴西副总统阿尔克明、巴西代外长达罗莎，以及中国驻巴西大使祝青桥等在巴西外交部参观“巴西—中国：五十年友谊与合作 迈向包容与可持续发展”展览。人民网记者 宋亦然摄

阿尔克明等巴方嘉宾盛赞中国发展巨大成就，表示巴中关系对两国都具有战略意义。双方始终坚持相互尊重，发挥各自优势，在广泛领域开展了卓有成效的合作，有力促进自身发展，并为世界和平与发展作出贡献。未来50年，相信巴中关系将更加牢固并继续造福双方。

祝青桥在致辞中回顾中巴建交50年来两国关系发展历程，强调两国作为志同道合的好朋友、风雨同舟的好伙伴、携手前行的好兄弟、担当有为的同路人，在习近平主席和卢拉总统战略引领下，进一步提升两国关系水平，通过加强发展战略对接为促进共同发展注入新动力，以更加紧密的多边协作为维护世界和平稳定和国际公平正义发挥更大作用，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

与会嘉宾围绕中巴各自发展战略、经贸投资合作等议题深入交流，为双边关系发展建言献策。

研讨会前，巴西外交部还举办了“巴西—中国50年友谊与合作”展览开幕式，并发布《巴西与中国：外交关系50年》文集。

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