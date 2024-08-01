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法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝⑧：彩绘伏羲女娲绢画 

2024年08月01日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌鲁木齐8月1日电 （李欣洋）来自法国的夏尔，在新疆乌鲁木齐生活近10年。朋友们总是问他，新疆有哪些好玩的地方？除了数不胜数的美食和美景之外，他还会和他们说，一定不要错过新疆博物馆。那里的文物非常有特色，尤其是十大镇馆之宝，是难得一见的珍品，今天就让他带大家一起来看看吧！

本期文物：彩绘伏羲女娲绢画 

伏羲和女娲，是中华民族历史神话传说中的始祖型人物。在吐鲁番阿斯塔那——哈拉和卓和巴达木古墓群中也出土有73幅较为完整的伏羲女娲绢、麻画，时代为魏晋南北朝后期至隋唐。其基本构图为画面中心绘男女上身连臂或交臂，或手勾对方颈腰。男为伏羲，头戴幞头，左手执矩，高举过顶；女为女娲在左，束发高鬓，浓眉高扬，鼻直唇红，右手执规，玉臂扬起。二人上穿大袖圆领袍衫，两身合着莲花纹伞状短裙。下身蛇尾缠绕相交。整个画面周围是浩浩宇宙，日月运转，星辰环拱，流云紫气飘逸飞卷。

尽管各幅画的构图和笔法不尽相同，但画像内容和基本形式却都与中原伏羲女娲画像一脉相承，都是两汉以来伏羲女娲图像的延续和发展，是中原文化扎根西域的一个重要标志，也是西域多族群对中华文化的认同和精神向往，是各民族文化交融的生动例证。

延伸阅读：

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝①：双耳彩陶罐

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝②：凤鸟纹刺绣残片

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝③：八龙纹金带扣

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝④：“五星出东方利中国”锦护臂

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝⑤：《仓颉篇》木简

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝⑥：铁犁铧

法国小伙夏尔眼里的新疆十大文物宝贝⑦：唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷

(责编：刘洁妍、杨牧)

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