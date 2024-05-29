人民网伦敦5月29日电 （许立群、余颖、周卓斌）5月28日，第三届中英企业家峰会在伦敦举办，中英政商界400余位代表出席会议。

峰会现场。人民网 郭锦标摄

本届峰会中英企业家峰会由英国中华总商会主办，英国中国商会协办，中国驻英大使馆、英国驻华大使馆、英中贸易协会等机构支持。峰会以“穿透迷雾，洞见新机”为主题，在为期3天的会议中，中英企业家将探讨面对复杂多变的国际形势，如何抓住机遇，提升中英经贸合作与文化交流，实现中英企业互利共赢。

中华海外联谊会副会长陈旭致辞。人民网 郭锦标摄

中华海外联谊会副会长陈旭在开幕式致辞时表示，今日之中国是世界经济稳定增长的重要动力源。事实证明中英作为全球两大经济体，合作造福两国人民，也有利于世界的和平与发展。诚挚欢迎英国企业家继续投资中国、深耕中国、赢在中国，同时希望企业家把握中国发展机遇，用好在华投资兴业政策；聚焦新领域新亮点，深化科技创新和互利合作；发挥民间优势，促进中外文明交流互鉴。

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光致辞时表示，中英建立外交关系以来，两国关系虽然走过了风风雨雨，但两国在经贸、教育、文化、科技、体育、旅游等方面都取得了显著成就。在应对气候变化等重大国际地区问题上，两国面临着共同的挑战，需要加强合作，加强沟通，共同应对。无论英国政局如何变化，中方都将与英国各界有识之士一起努力，在相互尊重、互不干涉内政、平等互利的基础上，进一步推动中英关系持续向前发展。期待英国方面及大选后将要新成立的政府，能够和中方相向而行，为两国企业开展互利合作营造公平、公正、非歧视性的营商环境。欢迎更多英国企业家到中国投资，继续向中国市场提供优质产品和服务，也希望中国的企业家和世界各地的华商企业能够积极开拓英国市场，进一步提升品牌质量和服务。

英国前负责大学与科研事务的国务大臣、英国皇家学会院士大卫·威利茨致辞。人民网 郭锦标摄

英国前负责大学和科研事务的国务大臣、英国皇家学会院士大卫·威利茨分享了近年来中英教育和科研深度合作的成功案例，希望两国继续在应对气候变化、可持续发展、创业产业等领域加强合作，也希望两国企业家在峰会期间加强交流，找到合作契机。

香港中华总商会会长、香港新华集团主席蔡冠深致辞。人民网 郭锦标摄

英国48家集团俱乐部荣誉主席斯蒂芬·佩里致辞。人民网 郭锦标摄

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建致辞。人民网 郭锦标摄

香港中华总商会会长、香港新华集团主席蔡冠深，英国48家集团俱乐部荣誉主席斯蒂芬·佩里，英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建等嘉宾也在开幕式期间致辞。

英国中华总商会主席张进隆致欢迎辞。人民网 郭锦标摄

本届峰会组委会主任、英国中华总商会主席张进隆致表示，中英企业家峰会是深化中英合作、促进共同发展的重要契机。期待本届峰会能为与会代表在更多层面提供学习、借鉴的机会，为中英关系的未来发展贡献力量。

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