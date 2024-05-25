近期，国际机构陆续发布的最新预期显示，在全球有效需求不足的背景下，拉美地区今年经济增长走势总体较为疲弱。世界银行和美洲开发银行都将预期下调至1.6%。拉丁美洲和加勒比经济委员会（以下简称拉加经委会）小幅上调预期，但同时指出该地区将继续走近年来的低增长道路。在此背景下，中拉经贸合作仍稳步推进，这为拉美国家化解经济困局、促进经济可持续发展提供助力。

外部环境复杂多变

拉加经委会等机构预测认为，从外部层面看，2024年拉美地区面临的国际发展环境仍将较为复杂，尤其是全球经济和贸易增长远低于历史平均水平。

“拉美地区国家特别是南美洲国家对初级产品及自然资源出口的高度依赖，使其尤其易受全球经济周期和大宗商品价格波动的影响。”中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长岳云霞表示，2023年伴随大宗商品价格下跌，拉美出口收入明显下降；今年以来大宗商品价格整体保持稳定，但在全球发展放缓、有效需求不足的情况下，拉美经贸增长依然缺乏活力。尤其是玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔等拉美主要油气出口国和智利、乌拉圭等拉美主要农产品出口国受到较大影响。比如玻利维亚2023年出口额为109.11亿美元，同比下降20%；今年1月份至2月份出口额仍在下滑，较2023年同期下降22.7%，其中天然气出口下降26.3%，黄金出口下降达77.6%。

“伴随新能源汽车市场的不断扩大，全球对锂矿的需求不断提升；拉美凭借丰富的锂矿资源，已经成为全球主要出口商。然而2023年锂价格跌幅累计超75%，而且目前跌势可能仍未结束。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所副所长步少华表示，这也将给拉美地区的经贸复苏带来新的挑战和不确定性。

此外，拉加经委会指出，日益加剧的地缘政治紧张局势正引起全球价值链急剧重塑，越来越多的限制性贸易措施以及一些主要经济体采取的单边主义、保护主义政策等，将对包括拉美国家在内的全球产业链、供应链造成影响。

政策调整空间受限

2023年以来，拉美地区通货膨胀水平整体呈下降态势，但可能导致通胀反弹的隐忧未消，拉美国家宏观经济政策空间依旧有限。

比如墨西哥央行自2021年开启加息周期后，于今年3月份首次宣布降息，并预计通胀水平有望继续下降。然而紧接着的4月份，该国通货膨胀率便再次回升，墨央行近日宣布维持借贷成本不变，消除了连续第二次降息的可能性。

步少华表示，美联储激进加息政策是造成拉美主要经济体高通胀率的主要原因之一。当前美联储降息政策前景未明，美元仍然保持强势，这种情况下拉美国家通胀水平很难在短时间内恢复到疫情前的状态。

“拉美国家本轮通胀属于输入性通胀。当前全球地缘政治危机加剧、大宗商品价格上涨可能推迟主要央行降低政策利率的时间，拉美通胀风险仍然较大。”岳云霞表示，在此情况下，拉美国家将不得不倾向于采取紧缩性货币政策，不利于刺激经济复苏；美欧高利率也将进一步增加拉美国家债务负担，加剧财政平衡压力。

拉加经委会指出，当前该地区深陷低增长、严重贫困、高度不平等的结构性陷阱，而其自身也缺乏有力有效的治理模式和能力。

“疫情加剧了拉美地区本就存在的内部发展问题，低增长背景下的就业质量令人担忧，劳动阶层将处于更弱势的状态，平均工资、社会保障水平较低，无法激发拉美内部市场的消费潜力；同时也不利于发展教育和人才培养，难以提升全要素生产率，使得拉美更难以完成产业升级。”中国现代国际关系研究院拉美研究所执行所长孙岩峰表示。

中拉合作增添活力

拉加经委会报告指出，拉美地区必须改进资本积累、利用模式，聚焦基础设施、电信、数字化等新兴领域，在加强工业基础和促进创新方面迈出重要一步，以实现更可持续和更具包容性的经济增长。

孙岩峰表示，拉美正处于工业化或再工业化的关键时期，但与其配套的基础设施建设历史欠账多、缺口大，已成为制约拉美经济社会发展的主要瓶颈，也是拉美迟迟未能走出“中等收入陷阱”的因素之一。而基础设施建设和装备制造业正是中国的优势所在，与拉美开展经济合作有着诸多的契合点。

当前，中国正在为拉美转型发展注入动力。数据显示，2023年中拉贸易额突破4890亿美元，同比增长1.1%。同时，中拉共建“一带一路”不断走深走实。在玻利维亚，中资企业近年来修建了2000多公里公路；在乌拉圭，中企助力打造的输电网络跨越乌北部5省……中拉双方在基础设施建设方面不断取得重大突破。

中拉资金融通也日益多元，中拉基础设施专项贷款、优惠性质贷款和合作基金运行良好，越来越多的拉美国家加入亚投行和新开发银行。“当前中国对拉美的投资结构正迅速提质升级。”岳云霞表示，中国在信息通信技术、可再生能源、关键矿产等多个新兴领域对拉美开展投资，双方产业链价值链更加深度嵌合；但应注意合作链条加长，也使面临的外部环境挑战在增加，下一步双方要维持稳定、透明、可持续的合作，必须注重加强合作的制度化建设。

“2024年将是中拉合作快速跃升的一年。”步少华表示，从双边合作层面，阿根廷、玻利维亚、秘鲁三国外长访华，纷纷寻求中国投资、市场和技术；从次区域合作层面，今年9月份将在海南举行第四届中国—加勒比经贸合作论坛，推动中国同加勒比国家整体合作；从国际合作层面，巴西担任二十国集团（G20）轮值主席国、秘鲁将担任2024年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议东道主，也将与中国在更大范围内推进经贸合作。相信中拉双方经贸往来将进一步深化，助推拉美国家实现工业化发展和出口多元化，也为全球经济复苏和南南合作带来新的活力。 （经济日报记者 杨啸林）

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